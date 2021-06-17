為何台灣死亡率高？醫曝「3因素」：不只確診者年齡偏高

國內疫情嚴峻，昨（16）日雖然僅新增167例本土個案，但確診個案中新增了18例死亡，截至昨天為止已累計466例本土死亡，顯見死亡率偏高。究竟為何台灣這波疫情死亡率居高不下呢？對此，精神科醫師沈政男在臉書分析點出「3因素」，直指「台灣這一波疫情死亡率偏高，因素不只是確診者年齡偏高」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

沈政男自製「alpha變種病毒確診與死亡統計」圖表指出，根據英國學者發表在BMJ期刊的論文，從英國變種病毒alpha確診與死亡統計可以看出，台灣這一波alpha病毒疫情的死亡率，大大超過了英國，達到了人家的14倍（4.3% vs. 0.3%）。





▲沈政男醫師自製「alpha變種病毒確診與死亡統計」圖表表示，由圖可見，台灣這波alpha病毒疫情的死亡率，大大超過了英國，達到了人家的14倍。（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男分析，導致台灣死亡率超高的因素有三，其一，篩檢率可能不及英國，英國病毒檢測數已將近兩億。其二，確診年齡層偏高，可以看到英國確診年齡將近九成是30-59歲，但台灣超過四成是60歲以上。其三，從附圖可以明顯看出，即使以同一年齡層來看，台灣的死亡率也超過了英國，比如在80歲以上，英國死亡率是12%左右，但台灣高達26%。這代表萬華群聚感染爆發時，台灣確實有醫療量能超載的問題。





沈政男也表示，英國在去（2020）年疫情爆發初期，死亡率也高達3-4%，但在醫療量能趕上以後，死亡率下降了10倍，只剩0.3%左右，因此他認為「COVID-19並沒有那麼可怕啦！」文末，沈政男更直言「還好，台灣在這一波疫情緩解以後，病毒檢測與醫療量能趕上，先前那種兵荒馬亂的檢測與治療現場，應該已經大幅改善了。死亡高峰，已經過去了。」（編輯：許苡晴）



