美國贈千里達80瓶疫苗被酸爆 中國：我們捐了10萬劑
美國駐千里達與托巴哥(Trinidad and Tobago)大使館，近日透過推特表示，美國將會捐給千里達80瓶疫苗，引發熱議，甚至被酸爆「是不是少好幾個0」。對此中國外交部16日表示，中國政府已向千里達及托巴哥捐贈了10萬劑新冠疫苗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-17 06:49:46
16日在例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅被問及此事時，聲稱疫苗是拯救生命、戰勝疫情的重要武器，歡迎有條件、有能力的國家，特別是疫苗儲備量遠超其自身需求的國家，為發展中國家提供更多疫苗，以實際行動為發展中國家抗擊疫情，提供實實在在的幫助。
趙立堅還說，中國始終以實際行動，實踐疫苗作為全球公共產品的宣示，自新冠肺炎疫情發生以來，中國也為實現疫苗在發展中國家可及性和可負擔性，做出重要貢獻，得到包括拉美和加勒比地區國家在內的國際社會普遍歡迎。
雖然言談中並未明確提到美國，但趙立堅語帶嘲諷地說道，中國已向千里達與托巴哥捐贈了10萬劑新冠疫苗，千里達與托巴哥政府採購的20萬劑中國疫苗也已於15日運抵。而事實上，中國也已經向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗，包括向80多個國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗。同時，中方並同多個發展中國家開展技術轉讓和合作生產，迅速推進疫苗大規模生產，也將繼續為疫苗在發展中國家的公平可及努力。
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