舉台灣、新加坡當例子　泰總理：自產疫苗是正確決定

泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)16日傍晚發表全國電視講話，表示將在120天之內開放國門，允許已完整接種新冠疫苗的國際旅客入境，希望能藉此復甦泰國旅遊業；他還以台灣、新加坡等國，時常收不到預定的疫苗為例，證明有能力自己製造疫苗，才是抗擊疫情的關鍵。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-17 07:35:17
根據泰國媒體《The Thaiger》報導，帕拉育16日在記者會上表示，新冠肺炎將繼續在世界各地以及泰國存在一段時間，考量到泰國人民的生計、國家的經濟狀況，必須準備好承受一些風險，而無法等全球每個人都接種過疫苗。為此他宣布，為了盡快復甦經濟與旅遊業，必須重新打開國門，政府計劃在120天內全面開放國門，讓已經完成疫苗接種的外國遊客，可在入境泰國後免除隔離，甚至部分重點旅遊城市若做好準備，也可以提前開放。
帕拉育聲稱，政府明白有關政策可能導致疫情反覆，但鑑於疫情仍在全球持續，人們需要學會與疫情共處，泰國政府希望在繼續防控疫情的同時，也能盡快讓民眾恢復正常的生產和生活。
在提到國際疫苗荒時，帕拉育則說，泰國在國內生產疫苗是一項「正確的決定」，因為這確保泰國有能力為自己的人民提供疫苗，這也是長期抗疫的最佳解決方式。以台灣和新加坡為例，向國外訂購的疫苗常常延遲到貨，說明自己能生產疫苗的重要性。
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