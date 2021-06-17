華銀南三重分行又1員工確診 總行大樓近千人快篩全陰性
華南金控旗下華南銀行南三重分行又有1名員工確診新冠肺炎。不過，由於6月11日至6月13日華銀松仁路總行大樓連續有4名員工確診，為讓同仁安心上班，董事長張雲鵬立即決定進行大樓全員快篩，在16日設置快篩站，且全數完成，受檢者共計923名包括在華銀總行大樓上班的金控及銀行員工、保全、機電、清潔、園藝、團膳等外包維運廠商人員，快篩結果全數陰性。
記者顏真真/台北報導
2021-06-17 09:54:42
華銀16日又接獲通報南三重分行又有1名員工確診新冠肺炎，該名員工是華銀6月13日確診員工的同住親屬，於16日通報確診。因華南銀行北北基地區分行目前實施分組居家辧公，該名員工自6月5日起即未進分行辦公，與本週分組上班的同仁並未接觸，且分行行舍定期委請專業清潔公司進行全面清消，該分行最近一次清消為6月13日，所以行舍安全應無虞。華銀表示，客戶仍可正常進入該分行辦理相關業務，或可至鄰近之三重分行、北三重分行辦理。
不過，由於華銀累計已有6名員工確診新冠肺炎，其中6月11至13日期間，華銀松仁路總行大樓連續有4名員工確診，為讓同仁安心上班，華銀於端午連假期間緊急向台北市政府申請，並協調亞東醫院協助，昨日設置企業快篩站，下午4時30分全數完成，受檢者共計923名，包括在華銀總行大樓上班之金控及銀行員工、保全、機電、清潔、園藝、團膳等外包維運廠商人員，快篩結果全數陰性。
此外，為讓員工享有更充足的保障，並鼓勵員工放心接種疫苗，華銀也於近日完成為所有國內員工投保防疫險及疫苗險作業，保險內容包含住院日額保險金(負壓隔離病房或加護病房醫療保險金)、確診關懷保險金、隔離費用補償保險金及疫苗接種不良反應保障期30日等。
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