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射程300公里可攻擊集結共軍　軍方簽約買海馬士多管火箭

▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／洛克希德馬丁官網）
▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／洛克希德馬丁官網）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-17 10:22:52｜2021-06-17 10:29:55

國防部今（17）日公佈的軍購決標案公告指出，已經與美國簽署完成「遠程精準火力打擊系統」及「飛彈乙批」，兩案的金額合計高達台幣487億餘萬元。其中「遠程精準火力打擊系統」為射程可達中國大陸福建沿海的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）。

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根據國防部今日公告最新決標案指出，我駐美軍事代表團已與美國在台協會(AIT)簽署兩項軍購案合約，一項是「遠程精準火力打擊系統」，金額為96.2億台幣，合約在今年6月1日起生效，預計在2027年底前完成。另一項決標案為「飛彈乙批」，標案金額更高，達到390億7506萬元台幣，此標案是在5月19日開始生效，預計執行到2028年底成。

前項軍購項目傳出就是M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）及「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。第二項項目決標內容並未具體述明飛彈型號，是否為岸置型魚叉反艦飛彈系統則有待國防部說明。

陸軍現役的雷霆2000多管火箭系統最大射程45公里，雖然中科院積極延長射程至100公里，但是美方仍建議我國先採購「海馬士多管火箭系統」，這套多管火箭系統全名為M142「高機動性多管火箭系統」（M142 High Mobility Artillery Rocket System HIMARS），是美國設計安裝在中型戰術車輛上的多管火箭發射系統，由美國軍火商洛克希德馬丁公司所生產，最大射程達300公里，在台灣西部部署能夠攻擊中國東南沿海集結的共軍部隊。

▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）發射。（圖／美國空軍）
▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）發射。（圖／美國空軍）
 

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