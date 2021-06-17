長者憂AZ疫苗副作用！苦苓列「10注意事項」：不打更危險

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苦苓提到，86歲的母親剛打完AZ疫苗，深夜忽然發燒、咳嗽、全身痠痛，為此感到非常難過，幸好隔天一早上吃了退燒藥之後沒有大礙，他呼籲「建議家裡有長者要打疫苗的，都先準備好退燒藥以防萬一」，但也強調「請不要驚慌！打疫苗或許會有副作用，但如果不打更危險，請鼓勵家中長者：如果輪到了一定要去打」，接著列出台北護理大學陳美麗教授提供的10點「注射疫苗前後應注意事項」。
1.打疫苗前一天一定要睡飽。
2.打疫苗當天ㄧ定要吃早餐。
3.注射前1至2小時喝200至300CC，放涼了喝，避免高溫造成假象發燒。另外帶一瓶同樣量出門，溫涼，在注射後30分內慢慢啜飲。
4.不可以揉打針部位，如果會疼痛可以回家後冰敷15分鐘。
5.有些人會頭暈，最好有人陪伴回家。
6.回家後24小時內，除了睡覺、或是心臟腎臟問題限制水的以外，盡量每小時喝200至300CC的水；怕喝白開水的，可以用維他命發泡劑或是運動飲料稀釋。
7.如有發燒者，可以先物理性的退燒（就是溫水擦拭身體、通風、多喝水），如果無效再吃退燒藥。
8.注射24小時後，如果肌肉有點很像爬山後的酸痛，可以冰敷、或塗抹酸痛藥，但是記得不要揉。
9.有些人四肢的肌肉會有點腫痛，就在家裡走一走，促進血液循環。
10.注射三天內，最好每四小時量一次體溫，如果在三天內或斷續發燒者，請在處理後記得回報「疾管家」。
苦苓最後表示，長者平安，我們心安，大家一起維護健康。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。