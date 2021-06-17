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長者憂AZ疫苗副作用！苦苓列「10注意事項」：不打更危險

▲苦苓分享10點「注射疫苗前後注意事項」。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲苦苓分享10點「注射疫苗前後注意事項」。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 10:24:28

國內新冠疫情持續延燒，截至目前為止，本土確診死亡人數已累計478例，而近期全台新冠肺炎疫苗陸續開打，但不少年長者都擔憂，接種AZ疫苗後會產生副作用。對此，作家苦苓昨（16）日在臉書表示，86歲的母親剛打完AZ疫苗，深夜忽然發燒、咳嗽、全身痠痛，籲家裡有長者要打疫苗的，都要先準備好退燒藥，並分享10點「注射疫苗前後注意事項」。

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▲苦苓分享10點「注射疫苗前後注意事項」。（示意圖／亞東醫院提供）
▲苦苓分享10點「注射疫苗前後注意事項」。（示意圖／亞東醫院提供）
苦苓提到，86歲的母親剛打完AZ疫苗，深夜忽然發燒、咳嗽、全身痠痛，為此感到非常難過，幸好隔天一早上吃了退燒藥之後沒有大礙，他呼籲「建議家裡有長者要打疫苗的，都先準備好退燒藥以防萬一」，但也強調「請不要驚慌！打疫苗或許會有副作用，但如果不打更危險，請鼓勵家中長者：如果輪到了一定要去打」，接著列出台北護理大學陳美麗教授提供的10點「注射疫苗前後應注意事項」。

1.打疫苗前一天一定要睡飽。

2.打疫苗當天ㄧ定要吃早餐。

3.注射前1至2小時喝200至300CC，放涼了喝，避免高溫造成假象發燒。另外帶一瓶同樣量出門，溫涼，在注射後30分內慢慢啜飲。

4.不可以揉打針部位，如果會疼痛可以回家後冰敷15分鐘。

5.有些人會頭暈，最好有人陪伴回家。

6.回家後24小時內，除了睡覺、或是心臟腎臟問題限制水的以外，盡量每小時喝200至300CC的水；怕喝白開水的，可以用維他命發泡劑或是運動飲料稀釋。

7.如有發燒者，可以先物理性的退燒（就是溫水擦拭身體、通風、多喝水），如果無效再吃退燒藥。

8.注射24小時後，如果肌肉有點很像爬山後的酸痛，可以冰敷、或塗抹酸痛藥，但是記得不要揉。

9.有些人四肢的肌肉會有點腫痛，就在家裡走一走，促進血液循環。

10.注射三天內，最好每四小時量一次體溫，如果在三天內或斷續發燒者，請在處理後記得回報「疾管家」。

苦苓最後表示，長者平安，我們心安，大家一起維護健康。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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