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有人喊「快解封」　醫轟：台灣人真的很難搞！只出一張嘴

▲近日台灣疫情趨緩，坊間開始出現「趕快解封」的聲音，讓婦產科醫師蘇怡寧怒轟「台灣人真的很難搞」。（示意圖／記者葉政勳攝，資料照片）
▲近日台灣疫情趨緩，坊間開始出現「趕快解封」的聲音，讓婦產科醫師蘇怡寧怒轟「台灣人真的很難搞」。（示意圖／記者葉政勳攝，資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 10:31:04

台灣COVID-19疫情近期似乎出現趨緩，連續4日確診數都在200例以內，各界紛紛關心6月28日是否能解除三級警戒，甚至有部分民眾喊話「趕快解封」。對此，知名婦產科醫師蘇怡寧怒轟「台灣人真的很難搞，太鬆散有人罵太嚴格也有人要罵」，質疑解封了萬一疫情又急轉直下，「你要負責？你只負責出一張嘴」。

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▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
蘇怡寧醫師昨（16）晚在個人臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，「謝謝所有台灣人民的犧牲跟努力，看起來疫情終於看到曙光了。只是拜託大家真的不能鬆懈啦，病毒不講人情的，真的沒有僥倖的空間。」

蘇怡寧醫師指出，「這兩天疫情開始比較好轉了，就開始有人嚷嚷著趕快解封趕快解封人民快餓死了。真的聽你的話解封了，萬一疫情又急轉直下你要負責？Ｘ的台灣人真的很難搞，太鬆散有人罵，太嚴格也有人要罵。從這個該死的病毒肆虐以來，大家已經看到太多類似的例子了。」

蘇怡寧醫師強調，「從來就不存在完美的決策，只有當下最合理的決定。反正別人做到流血流汗你只負責出一張嘴，爛攤子也是別人在收。我們可以多一點同理心，沒有人是上帝，事後諸葛不會讓世界變得更好。多一些體諒，少一些抱怨。」最後蘇怡寧醫師也喊話向所有的防疫團隊成員「致上最高的敬意一鞠躬」，鼓勵台灣繼續加油。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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