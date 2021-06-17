有人喊「快解封」　醫轟：台灣人真的很難搞！只出一張嘴

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蘇怡寧醫師昨（16）晚在個人臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，「謝謝所有台灣人民的犧牲跟努力，看起來疫情終於看到曙光了。只是拜託大家真的不能鬆懈啦，病毒不講人情的，真的沒有僥倖的空間。」
蘇怡寧醫師指出，「這兩天疫情開始比較好轉了，就開始有人嚷嚷著趕快解封趕快解封人民快餓死了。真的聽你的話解封了，萬一疫情又急轉直下你要負責？Ｘ的台灣人真的很難搞，太鬆散有人罵，太嚴格也有人要罵。從這個該死的病毒肆虐以來，大家已經看到太多類似的例子了。」
蘇怡寧醫師強調，「從來就不存在完美的決策，只有當下最合理的決定。反正別人做到流血流汗你只負責出一張嘴，爛攤子也是別人在收。我們可以多一點同理心，沒有人是上帝，事後諸葛不會讓世界變得更好。多一些體諒，少一些抱怨。」最後蘇怡寧醫師也喊話向所有的防疫團隊成員「致上最高的敬意一鞠躬」，鼓勵台灣繼續加油。（編輯：倪浩軒）
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