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韓國擬放寬外國子女入籍　民眾憂人口被「洗紅」強烈反對

▲韓國政府近期推動修改《國籍法》，引起民眾的強烈反彈。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國政府近期推動修改《國籍法》，引起民眾的強烈反彈。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-17 10:34:14

韓國國家統計廳早前公布《2020年韓國人口動向報告》，發現韓國去年首度進入「人口負成長」，生育率（TFR）更是創下新低僅0.84。韓國政府為了因應人口危機，5月計畫推動《國籍法》（국적법）修正案，放寬外籍人士子女申請韓國國籍程序，然而卻被民眾質疑入籍的95%都是中國人，擔憂韓國人口被中國「洗紅」，在青瓦台請願版上發起連署，至5月28日結束吸引逾31.7萬人參與。

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▲（圖／翻攝自青瓦台）
▲韓國網友在青瓦台請願版上發起連署，要求撤回《國籍法》修正案。（圖／翻攝自青瓦台）
韓國國家統計廳數據顯示，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，去年全韓國新生兒總數為27萬2400人，與2019年相比大幅下降10.1%，也是韓國現代民政史上，新生兒人口首次低於30萬。2020年死亡人口為30萬5100，生死相抵人口為負3萬2700，也是韓國史上第一次人口負成長。

人口負成長令韓國政府傷透腦筋，因為緊接著而來的是沈重的扶養比、人口老化、勞動力衰退，以及長期照護、退休金發放等棘手問題。除了政策上增加長者安養福利、增加家庭生育津貼外，韓國政府還在5月推動《國籍法》修正案，希望透過簡化外籍子女的國籍申請程序增加年輕人口，但卻引起民眾的強烈反彈。

韓國法務部4月預告的《國籍法》修正案提到，擁有韓國永久居留權之外籍人士的子女，申請該國國籍時可以省略現有的筆試、面試等程序，只通過提交申請即可入籍；6歲以下的外籍人士子女可以不加任何其他附加條件，提交入籍申請；7歲以上的子女於韓國住滿5年以上，也可提交入籍申請。申請受理後，將立即獲得國籍，亦可保留原有國籍。

然而根據韓國法務部數據，是用於該制度的外籍人士子女共3930人，其中3725人（94.7%）為中國籍朝鮮族或是華僑子女，其次201人為台灣籍，4人為俄羅斯籍，預計每年約700人能夠入韓國籍。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國經歷過戰亂、日本殖民，形成強烈的民族主義。（圖／美聯社／達志影像）
韓國網友在青瓦台請願版提案反對《國籍法》修正案，請願內容表達對外國人口在韓國不斷增加的擔憂，且並不認同修改《國籍法》就能夠解決生育率低下的問題。且擁有永久居住權的對象大多是華僑，這些人可以在韓國購置不動產、參加地方選舉，享有各式各樣的社會福利。

韓國媒體報導提到，撇除掉請願內容過激的民族主義發言，《國籍法》修正案引起的擔憂並非空穴來風。澳洲曾是中國人海外置產、移民的熱門地點之一，當地的房價因此暴漲，2012年至2017年雪梨房價大漲75%、房租上漲20%，擠壓到當地民眾買房的空間、被迫搬遷至租金較低的地區。

韓國房價近幾年瘋狂飆漲，加上文在寅政府打房政策政策不力，韓國民眾擔心，中國人口的移入會讓房市進一步上漲，年輕人買房無望、自己都養不活，根本不可能放心生兒育女。

韓國民眾對中國的反感情緒近期不斷高升，雙方就四川泡菜、韓國泡菜誰是正統，還有明代服飾、韓服等文化議題交惡。2019年香港爆發反送中運動，韓國延世大學、首爾大學等多間學校都有放置連儂牆、海報字條表達對香港民主的支持，期間有中國留學生破壞連儂牆，因此與韓國學生爆發激烈衝突。在娛樂產業，中國企業在韓劇中的大量業配，引起韓國觀眾的不滿；中國籍偶像收割名利之後回國發展，也引起粉絲的怒火。種種原因，讓韓國社會聚焦《國籍法》修訂後「95%入籍人士為中國人」的描述上。

▲（圖／翻攝自這就是街舞官方微博）
▲中國節目「這就是街舞」4個隊長都是韓國偶像出身的中國藝人，引起韓國網友的疑惑，其中EXO成員張藝興，近期在EXO新歌中出現的畫面也遭到韓國粉絲吐槽。（圖／翻攝自這就是街舞官方微博）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲首爾房市熱度不減，即使文在寅政府稱連24次，房價人不斷飆高。（圖／美聯社／達志影像）
有網友回應指出，在韓國男性需要服2年的兵役，中國籍子女在享受韓國社會福利成長後，可能會以外籍人士的身份逃避當兵的義務。對於相關的批評，韓國華僑總會副會長金載榮（音譯）回應，這類的問題不用太擔心，相信會留在韓國的人大部分都已經習慣了這裡的文化。

韓國法務部5月26日透過YouTube舉行《國籍法》修正案公聽會，在網路強烈反彈下，小組成員仍表示支持修改國籍法。韓國法務部強調，修法並非專為中國人服務，外國人士入韓國籍後，也將承擔納稅、服兵役等相應的義務，並表示不會改變作為國籍制度基礎的血統主義。目前，韓國法務部已經完成各方的意見，正在研擬《國籍法》的最終修正案。

 

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