深夜曝進口疫苗進度！劉宥彤留下一句 郭台銘回應藏玄機
鴻海創辦人郭台銘擬申請進口BNT疫苗，進度與過程也引發各界關注，而今（17）日午夜12點，郭台銘也在臉書上發布3點聲明，向全民講述疫苗進口的現況，透露衛福部長陳時中曾親自致電，承諾全力協助疫苗專案輸入。而貼文曝光後，永齡基金會執行長劉宥彤在底下留言「一段話」獲得郭台銘的回應，弦外之音引人聯想。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 10:42:49
郭台銘指出「本基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴！所有的媒體報導，只要是未經我本人或永齡基金會證實，全都是與事實不合，不管是媒體臆測，或是未經我方證實之消息來源，其目的或許是在阻取得疫苗一案的進行，實際圖謀我方不得而知，謠言止於智者，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。」
「感謝衛福部周署長及其同仁在端午節假期間，犧牲假日與我本人及團隊一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳部長在周日深夜還親自致電與我，承諾將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教、工商企業協助政府進口疫苗之範例。」
結果貼文曝光之後，永齡基金會執行長劉宥彤留言表示「就像是看見隧道那一端的光，但行進間忽隱忽現，要如何面對呢？」郭台銘也隨即回應「是不是出口，走下去才知道」而如此對答，兩則留言都引來超過千名網友按讚，不少人回應「無論走不走得出隧道，謝謝你們曾經努力過」、「忽隱忽現是暗示過程有人不斷阻饒吧....但還是會堅持做下去的意思？」、「郭董加油！謝謝你們為台灣付出，我們會一起陪你走出隧道口」。（編輯：張嘉哲）
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