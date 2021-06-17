11人打疫苗猝死引恐慌　陳時中：利大於弊仍建議施打

各縣市持續擴大接種疫苗的資格，不過近來已有11名長者於施打疫苗後猝死，引發國人疑慮。衛福部長陳時中今（17）日於立法院朝野協商時被問及此事時表示，死亡的各種可能性都有，但也不能夠排除與打過疫苗有關，不過整體來說，打疫苗還是利大於弊，因此依舊建議施打。

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國民黨立委林德福今日於朝野協商時表示，打疫苗傳出多起長者死亡的情況，注射疫苗的死亡率大約是從0.0046%到0.0092%，還是有一定的比例，確實有些人是擔心如驚弓之鳥，不知道到底要不要施打。

陳時中對此表示，「死亡的各種可能性都有，但不能排除打過疫苗」，目前個案時序相關，但還要到醫療救濟專家委員會討論。

陳時中接著表示，從世界各國的資料來看，確實也都有一定的死亡數，但大家還是認為利大於弊，「還是建議要施打疫苗」。