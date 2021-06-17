COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美Fed放鷹！台幣早盤貶近1角　下午央行開會聚焦3議題

▲中央銀行今（17）日將召開第2季理監事會議，市場關注三大議題。（圖／NOWNews資料照）
▲中央銀行今（17）日將召開第2季理監事會議，市場關注三大議題。（圖／NOWNews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-06-17 11:05:38

美國通膨持續升溫，雖然美國聯準會（Fed）6月決議主要貨幣政策按兵不動，但暗示已思考收回刺激措施時機，預期2023年就會開始升息，美元走強，新台幣兌美元今（17）日早盤一度貶近1角，來到29.79元。值得注意的是，我國中央銀行也將於今日下午召開第2季理監事會議，市場關注3大議題，包括央行最新經濟成長預測、對國內、外通膨看法及是否調整房市信用管制措施等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國聯準會的會後聲明，除聯邦公開市場委員會投票一致通過，維持基準利率0%至0.25%區間不變，並且維持每月1200億美元的債券購買步伐。不過，主席鮑爾指稱決策官員已經開始就縮減購債規模展開討論，但Fed仍在監測經濟數據，尚未就資產購買計畫做出任何決定只是從利率點狀圖透露，更多聯準會官員預期升息時間將提早。

市場分析，通膨壓力迫使Fed不得不將貨幣政策轉向，美國聯準會最快將於11月宣布並於12月開始縮減購債規模。也因此，美元指數回彈，新台幣兌美元今日早盤以27.78元、貶值8.9分開出後，一度下探27.79元、貶值9.9分，目前在27.73元震盪。

不過，今日下午2時央行將召開第2季理監事會議，而且因應疫情，央行的理監事、局處長們將分成3個房間、透過視訊召開會議，也是史上頭一遭，只是市場更關注的是央行對通膨看法、貨幣政策及房市政策。

由於國內本土疫情仍然嚴峻，全國防疫警戒三級仍否在6月28日降級仍是未知數，許多內需服務業備受打擊，國內經濟成長是否受衝擊？還有會不會放寬房市管控措施都是市場關注焦點，尤其央行總裁楊金龍日前曾表示，疫情對內需消費的影響，後續還有待觀察，但出口好會帶動進口，進口會帶動投資，投資會上修，台灣經濟成長樂觀，而即使台股處於高檔，外資也沒有撤離台灣，顯示外資持續看好台灣基本面。

在房市信用管制措施方面，由於央行已兩度採取選擇性信用管制措施後，原本市場預期可能還會有第三季再採取進一步的管控措施，但隨著本土疫情大爆發，已衝擊5月下半月市場表現，央行這次理監事會是否會有動作？也是市場關注焦點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.31%10.69%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
14.74%85.26%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.71%52.29%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀