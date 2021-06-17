美Fed放鷹！台幣早盤貶近1角　下午央行開會聚焦3議題

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市場分析，通膨壓力迫使Fed不得不將貨幣政策轉向，美國聯準會最快將於11月宣布並於12月開始縮減購債規模。也因此，美元指數回彈，新台幣兌美元今日早盤以27.78元、貶值8.9分開出後，一度下探27.79元、貶值9.9分，目前在27.73元震盪。
不過，今日下午2時央行將召開第2季理監事會議，而且因應疫情，央行的理監事、局處長們將分成3個房間、透過視訊召開會議，也是史上頭一遭，只是市場更關注的是央行對通膨看法、貨幣政策及房市政策。
由於國內本土疫情仍然嚴峻，全國防疫警戒三級仍否在6月28日降級仍是未知數，許多內需服務業備受打擊，國內經濟成長是否受衝擊？還有會不會放寬房市管控措施都是市場關注焦點，尤其央行總裁楊金龍日前曾表示，疫情對內需消費的影響，後續還有待觀察，但出口好會帶動進口，進口會帶動投資，投資會上修，台灣經濟成長樂觀，而即使台股處於高檔，外資也沒有撤離台灣，顯示外資持續看好台灣基本面。
在房市信用管制措施方面，由於央行已兩度採取選擇性信用管制措施後，原本市場預期可能還會有第三季再採取進一步的管控措施，但隨著本土疫情大爆發，已衝擊5月下半月市場表現，央行這次理監事會是否會有動作？也是市場關注焦點。