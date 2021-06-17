高雄、台南各傳1名9旬翁死亡　將釐清是否與疫苗有關

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高雄市衛生局指出，該名長輩有慢性病史，6月15日上午接種疫苗後無特別不適反應，直到17日凌晨出現不適緊急就醫，到院後死亡，經診斷疑似為心肌梗塞；高雄市政府表示，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。
而在台南市也傳出有老翁在住家樓梯死亡，台南市衛生局長許以霖說，昨天晚上有一位90歲的老翁在家過世，經調查他前一天有施打AZ疫苗，將報請司法相驗，並報請中央來查核是不是跟疫苗有關係。
高雄市衛生局指出，全市87歲以上長輩有31,917人，有意願長者接種率69.4%（23,830人），開放87歲以上長輩接種covid-19疫苗後，6月15日有10,896人接種、6月16日則有5,642人，兩天計接種16,538人（含不在籍845人），經查目前全市長者接種率51.8%，今日預計約有4,400人接種。
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