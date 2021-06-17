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高雄、台南各傳1名9旬翁死亡　將釐清是否與疫苗有關

▲高雄潘姓老翁家屬陪同就醫，因不熟悉醫院人數管制和院方發生爭執，警方獲報到場處理安撫。（圖／翻攝畫面）
▲高雄潘姓老翁家屬陪同就醫，因不熟悉醫院人數管制和院方發生爭執，警方獲報到場處理安撫。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-17 10:53:53｜2021-06-17 10:57:23

全台各縣市自6月15日起陸續開放不同年齡層長輩施打COVID-19疫苗，台南、高雄分別在16日晚間和今（17）日清晨各傳出一名90多歲的老翁死亡的狀況，這兩名老翁都曾在6月15日接種AZ疫苗，家屬懷疑死因和施打疫苗有關，對此台南、高雄市政府均表示，將報請中央查核是不是跟疫苗相關。

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今日凌晨一點多，高雄市一名高齡92歲的潘姓老翁突感身體不適，由數名家屬陪同送往高醫急診，但疫情期間醫院逕行人數管制，家屬無法全數進入急診室，因此情緒激動與院方發生爭執，但老翁經急救後仍宣告不治，家屬接獲噩耗在醫院氣罵「要見市長」。

▲橋頭國中接種站今（17）日接種狀況良好。（圖／高雄市政府提供）
▲橋頭國中接種站今（17）日接種狀況良好。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局指出，該名長輩有慢性病史，6月15日上午接種疫苗後無特別不適反應，直到17日凌晨出現不適緊急就醫，到院後死亡，經診斷疑似為心肌梗塞；高雄市政府表示，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

而在台南市也傳出有老翁在住家樓梯死亡，台南市衛生局長許以霖說，昨天晚上有一位90歲的老翁在家過世，經調查他前一天有施打AZ疫苗，將報請司法相驗，並報請中央來查核是不是跟疫苗有關係。

高雄市衛生局指出，全市87歲以上長輩有31,917人，有意願長者接種率69.4%（23,830人），開放87歲以上長輩接種covid-19疫苗後，6月15日有10,896人接種、6月16日則有5,642人，兩天計接種16,538人（含不在籍845人），經查目前全市長者接種率51.8%，今日預計約有4,400人接種。

▲今（17）日一早，高雄市長陳其邁陸續到燕巢區民眾活動中心、燕巢國小接種站、美濃輔天五穀宮視察長輩接種疫苗的狀況，並替醫護、長輩加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
▲今（17）日一早，高雄市長陳其邁陸續到燕巢區民眾活動中心、燕巢國小接種站、美濃輔天五穀宮視察長輩接種疫苗的狀況，並替醫護、長輩加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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