弱勢產業、勞工成紓困孤兒！藍：過半民眾支持普發1萬元

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針對蔡政府紓困4.0方案，國民黨公布一份最新民調，56.1%認同「過去的系列紓困方案，涵蓋層面不足，往往都只有照顧到特定的族群」的說法，顯示多數民意認為蔡政府的紓困措施局限性高，未能全面性照顧到疫情之下受創的所有族群；此外，更有過半數、52%的民眾認同「因應疫情，在野黨提出要發給每一個人現金一萬元，來進行紓困振興」的提案。
國民黨指出，根據國家發展委員會報告的數據顯示，前波紓困方案惠及約1,368萬人，以全台人口數約2,350萬人估算，紓困涵蓋率不到6成，僅58.21%；這次紓困4.0花了總預算2,600億元，個人紓困約為730萬人次，涵蓋率僅約3成，為31.06%，但由於是以「人次」計算，所以真正受惠的個人數很有可能不到3成。
國民黨表示，疫情以來，遭到政府漠視的「紓困孤兒」，包括部分自營作業者、非典型就業勞工、代課或兼職老師、新創業者、強制停業者等；蔡政府未記取前一波紓困之亂的肇因，限制繁複、程序繁雜、遺漏繁多等問題，紓困4.0依然複製貼上，導致許多同樣在疫情衝擊之下，面臨經營困難、生計困窘的產業或民眾，無法獲得及時的救助。政府不應只是坐在辦公室內美化數字，應多傾聽人民心聲，不該再漠視這群「紓困孤兒」。
前述公布的民意調查是由國家政策研究基金會委託全國公信力民意調查公司辦理，於今年6月7日至6月9日以訪員電話訪問方式，成功訪問1,080個樣本，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在百分之95的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.98個百分點。
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