鄭麗文轟南部拿太多疫苗　劉世芳澄清：給職業軍人施打

立法院今（17）日持續紓困4.0特別預算案第三次追加預算案進行朝野協商，過程中國民黨立法院黨團書記長鄭麗文聲稱接獲陳情，指有在台北的檢察官爸爸還未施打疫苗，但在台南念護校的女兒卻已經施打，並痛批「誰比較危險、誰比較優先？高雄與台南的疫苗憑什麼拿這麼多？」 讓各縣市疫苗分配問題再度受到討論，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳對此回應，高雄多分配到1萬多劑，是提供給南部職業軍人施打，完全都是公開透明的。

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本土新冠肺炎疫情延燒，多數國人都期盼能盡快施打疫苗，因此各縣市疫苗分配的數量屢次引發關注。鄭麗文今日早上於立院朝野協商時再度談及此議題，其聲稱接獲陳情，有台北的檢察官爸爸還未施打疫苗，但在台南念護校的女兒卻已經施打，「女兒說不知道為甚麼，人家叫他去施打就去」。

鄭麗文接著批評，「檢察官與念護校的女兒誰比較危險？誰應該優先？事實就是如此，高雄台南疫苗憑甚麼拿這麼多？」。

劉世芳在鄭麗文發言後回應，這樣的資訊其實民進黨團已澄清過，高雄多分配1萬多劑的疫苗，是給南部職業軍人施打，只是在分配時，以高雄區為主，「從昨天開始的長者施打名單就可以發現，高雄市還停留在87歲以上的長者才能施打，因為高雄疫苗的數量就只能先從87歲開始，其他縣市已經有人打到80歲，這是不一樣的」。

劉世芳也說，「有司法院、法務部也跟疫情指揮中心提到，對於在第一線的法官、檢察官，甚至是法醫，有沒有可能列入優先施打，我們都表達了，我們一起做決策，已經按照很多人的建議，用公開透明方式，讓大家知道每個縣市分配多少」。

劉世芳也再次強調，很多服勤軍公教被列入服勤所在地縣市的名單，這可能是根據年齡類別，也可能根據指揮中心提到的風險疫調等，另外也可能有像離島有運輸困難的特殊狀況，所以疫苗在優先次序會多分配一點點，這都是公開透明的。