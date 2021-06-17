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美議員重提「台灣防衛法」　外交部：感謝重視區域和平

▲美軍 F/A-18E 超級大黃蜂戰機從雷根號航艦起飛。資料照。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊司令部官網）
▲美軍 F/A-18E 超級大黃蜂戰機從雷根號航艦起飛。資料照。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊司令部官網）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-17 11:31:56

美國參議員霍利（Josh Hawley）與柯寧（John Cornyn）、戴恩斯（Steve Daines）、提里斯（Thom Tillis）、特本維爾（Tommy Tuberville）等人美東時間16日在參議院提出「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act），確保美國具有阻止中國入侵台灣，不會造成既成事實的能力。。外交部感謝美方再次展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。

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外交部發言人歐江安表示，美國聯邦參議員霍利及美國聯邦眾議員加拉格（Mike Gallagher, R-WI）於美東時間16日分別在參、眾兩院領銜提出「台灣防衛法案」，法案要求美國國防部確保美軍有能力阻止中國透過武力奪取台灣的控制權，造成既成事實（fait accompli)，以確實履行《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）所規定的義務。

外交部感謝美國國會參、眾兩院議員同時採取一致的友我作為，再次展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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