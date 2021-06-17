不耐煩被追問而嗆CNN記者「入錯行」　拜登道歉

美國總統拜登(Joe Biden)16日與俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)舉行美俄峰會，卻在之後的記者會中，對一名向他追問問題的女記者大動肝火，說對方「入錯行」。拜登事後表示，自己的回應太過「自作聰明」，向該名女記者致歉。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-17 11:17:23
綜合外媒報導，美國《CNN》的女記者柯林斯(Kaitlan Collins)在拜登離開會場時，詢問拜登為何有信心，蒲亭會在雙方峰會後改變做法，拜登當下的反應是：「我沒有說過他會改變他的做法。什麼鬼……你總是在搞些什麼。我什麼時候說過有信心了？」
當柯林斯接著追問，蒲亭既不承認有發動網路攻擊，甚至連提都不想提，至今仍被囚禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)，這樣拜登還覺得雙方是有建設性的會面嗎？對於柯林斯的窮追猛打，拜登顯得不耐煩，回應道：「如果你不明白，那你入錯行了」，旋即轉身離開。
《CNN》報導指出，在對女記者爆完氣後，拜登在登上專機啟程回國前，坦言自己的回應太過自作聰明，要向柯林斯道歉，但也不忘抱怨說：「記者從來都不問正面的問題」。
對於拜登的致歉，柯林斯事後表示，她只是盡記者本份，所以拜登無須向她道歉，而提問的動作也不代表持正面或負面傾向，只是希望了解總統如何看待事情。