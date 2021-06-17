藍質疑強迫打國產疫苗　綠委澄清：提前調查意願應給肯定

立法院今（17）日持續紓困4.0特別預算案第三次追加預算案進行朝野協商，過程中國民黨立委洪孟楷質疑，經濟部工業局下令各大工業區調查基層施打國產疫苗的意願，並且進行造冊，但國產疫苗還沒有通過緊急使用授權（EUA），政府此舉恐是強迫施打國產疫苗。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳對此澄清，工業區企業集體施打超過1000人，當然是國產為主，但有但書寫明「如果施打時還有其他廠牌，有員工指定就不再此列」，這才是事實。

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本土疫情延燒，疫苗施打成了國人最關注的事情。洪孟楷今日於立法院朝野協商時表示，昨天有收到各大工業區回復，現在要調查施打國產疫苗的意願書，且經濟部工業局下令，7月大規模施打時，如果基層員工不想施打國產，那就不要造冊，「這代表現在造冊都要施打國產疫苗了，但國內有哪些疫苗通過EUA了嗎？如果沒有，為何經濟部可以下令各工業區調查，而且還說外籍移工也納入」。

劉世芳在洪孟楷發言後澄清，事實上調出來的文件不是這樣解讀，「工業區事欲集體施打，企業施打超過1000人，當然是國產為主，但他有但書，如果施打時還有其他廠牌，有員工指定就不再此列，也不必列入名冊」，劉世芳說，這解讀好像經濟部工業局強人所難，但不是這樣。

民進黨立委許智傑也回應， 經濟部超前部署，事先調查施打意願，確實造冊避免到時候施打混亂，這作法很好，國民黨應該給予經濟部肯定，「怎麼會把意願調查抹黑成強迫施壓打國產疫苗，這種講法真的不恰當」。