疫情稍趨緩　衛福部：三級警戒仍須維持

行政院今（17）日召開院會，會中衛福部針對「COVID-19疫情現況及應處作為」提出專案報告。衛福部疾管署長周志浩表示，全球疫情仍嚴峻，病毒變異株快速傳播，因此邊境還是要嚴管，另國內疫情雖然稍有趨緩，但目前三級警戒還是必須要維持，呼籲能施打疫苗的國人盡速施打。

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周志浩表示，近期病毒變異株快速傳播，致歐、美及東南亞地區有多個國家疫情回升，台灣續嚴管邊境，避免增加國內醫療負擔。他也提到，惟端午連假跨縣市人流回升，為避免疫情反彈，各部會須加速擴展並完備各項風險應變措施，全面嚴守社區防線。

周志浩說，疫苗已逐續到貨，指揮中心依據各縣市疫情及接種情形撥配疫苗，讓國人盡早接種，另也訂定社區廣篩策略，補助各縣市快速PCR檢驗儀器，以擴增社區檢驗量能，儘速找出潛在陽性個案並疫調匡列相關接觸者，以有效斷絕感染鏈。

周志浩也說，指揮中心持續強化輕症個案之健康監測與轉診效率，並採購複合單株抗體藥物及高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)，以降低確診者轉為重症、甚至死亡的風險，協助紓解重症醫療量能。

最後周志浩提醒，近日疫情雖稍有趨緩，但三級警戒仍需要維持，呼籲大家能施打疫苗就施打，而全國疫苗開打日發生多起群聚事件，請民眾前往接種時，務必配合人潮分流規定。