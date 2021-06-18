獨／林俊傑咖啡廳申請紓困　堅持送餐挺醫護

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▲▼林俊傑（左）在台北東區經營咖啡廳，受疫情影響店裡業績掉5成。（圖／翻攝林俊傑IG、聖所JFJ提供）

▲蕭敬騰的手搖飲店配合政府防疫。（圖／華納音樂提供）

近來政府提出新紓困方案，針對有稅籍登記的商業服務業分2部分補貼，例如餐飲業等服務業。其一是今年5月至7月任一月營收減少5成以上，將一次性補貼本國全職員工1人4萬元；另一部分是，受中央政府命令停業且給付員工薪水未達基本工資的企業，「補貼企業」停業全職員工，1人1萬元、「補貼員工」一次性薪資補貼3萬元，另由就安基金加發生活補貼1萬元。但補貼條件是企業不能解散或自行歇業，離職員工數依企業規模大小有限制。