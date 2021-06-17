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跟著直播節目潛入海底　在家也能悠遊海洋世界

▲海生館於臉書粉絲專頁推出兩檔「線上直播」節目。（圖／屏東海生館提供）
▲海生館於臉書粉絲專頁推出兩檔「線上直播」節目。（圖／屏東海生館提供）

記者陳美嘉／屏東報導

2021-06-17 12:59:59

配合全國防疫措施，屏東海生館暫停開放入館至6月28日。為了讓民眾在家防疫也能近距離瞭解海洋知識，海生館每週三及週日，於臉書粉絲專頁推出兩檔「線上直播」節目，包含可線上超近距離觀看海洋生態及餵食解說的「海洋小學堂」，以及解說員、飼育員直面粉絲線上解惑海洋相關知識的「海洋會客室」，直播還開放線上問答，即時解答民眾各式各樣的問題。

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▲「海洋會客室」直播節目，直接邀請解說員及飼育員與粉絲線上問答。（圖／屏東海生館提供）
▲「海洋會客室」直播節目，直接邀請解說員及飼育員與粉絲線上問答。（圖／屏東海生館提供）
屏東海生館內雖然目前暫停開放，但飼育員仍然每日定時入館照護館內的各種大大小小海洋生物，維持牠們每日生活所需。海生館於臉書官方粉絲專頁「屏東國立海洋生物博物館」，每週日中午12點30分固定開播「海洋小學堂」線上直播節目，讓民眾身歷其境般與直播小編同遊海生館。在每週不同主題下，粉絲可以瞭解各式各樣的海洋生物，包含深入海生館的秘密花園觀看復育鯊魚寶寶，或是跟著飼育員潛入水下餵食魟魚；除了認識美麗海洋生態，更是居家期間的療癒良方。

▲「海洋小學堂」每週不同主題，讓粉絲們透過線上直播節目，深入海生館的秘密花園。（圖／屏東海生館提供）
▲「海洋小學堂」每週不同主題，讓粉絲們透過線上直播節目，深入海生館的秘密花園。（圖／屏東海生館提供）
除此之外，每週三中午12點30分開播的「海洋會客室」直播節目，更是直接邀請解說員及飼育員與粉絲線上問答，讓民眾得到許多無法在館內參觀時了解的知識及小故事。透過飼育員親身解說，例如企鵝飼育員提到不同企鵝的個性，甚至有些企鵝會喜歡跟著飼育員等趣味小故事，讓民眾更了解這些不為人知的甘苦談。

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