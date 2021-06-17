跟著直播節目潛入海底　在家也能悠遊海洋世界

配合全國防疫措施，屏東海生館暫停開放入館至6月28日。為了讓民眾在家防疫也能近距離瞭解海洋知識，海生館每週三及週日，於臉書粉絲專頁推出兩檔「線上直播」節目，包含可線上超近距離觀看海洋生態及餵食解說的「海洋小學堂」，以及解說員、飼育員直面粉絲線上解惑海洋相關知識的「海洋會客室」，直播還開放線上問答，即時解答民眾各式各樣的問題。





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▲「海洋會客室」直播節目，直接邀請解說員及飼育員與粉絲線上問答。（圖／屏東海生館提供）

× ▲「海洋會客室」直播節目，直接邀請解說員及飼育員與粉絲線上問答。（圖／屏東海生館提供）

▲「海洋小學堂」每週不同主題，讓粉絲們透過線上直播節目，深入海生館的秘密花園。（圖／屏東海生館提供）