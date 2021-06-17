628後警戒降級、分區解封？行政院：不排除任何可能

自5月19日至今，全國進入三級警戒將近滿月，近來疫情趨勢稍有趨緩，國人關注是否有可能在6月28日之後降級。衛福部次長薛瑞元今（17）日於行政院會後記者會中表示，這一波病毒的特性是確診容易成指數增加，所以不能太過鬆懈，但如果國人都把三級管制做好，也不是沒有放鬆機會。

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我國進入三級警戒將滿月，國人關注是否有可能在6月28日之後降級。行政院發言人羅秉成今日在行政院會後記者會中說，今日的會議中，並沒有討論警戒升降的事情，主要還是就疫情狀況做報告。

羅秉成也說，目前的三級警戒到6月28日，之後是不是要延長或分區解封，「據我所知，陳時中部長是說明要看疫情變化做決定，現在沒辦法排除任何選項跟可能，不能鬆懈」。

薛瑞元則說，雖然疫情有趨緩，但這波病毒特性是，一不小心確診數就成指數增加，「我們不能太過鬆懈，未來10多天會是研判基礎，如果國人把第三級管制做好，也不是說沒放鬆機會，但還要再觀察，才能做比較好的決定」。