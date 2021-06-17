壹傳媒5高層被捕！刊文籲制裁中港政府 遭凍結千萬資金
香港警方國安處今(17日)拘捕5名香港壹傳媒高層，指控其涉嫌違反國安法第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，國安處高級警司李桂華表示，《蘋果日報》涉嫌自2019年起，刊登數十篇呼籲外國制裁香港及中國的文章，故拘捕《蘋果日報》多名董事，並凍結蘋果日報有限公司等3間公司的資產，價值估計達1800萬港元(折合新台幣約6400萬)。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-17 12:35:30｜2021-06-17 12:39:23
綜合港媒報導，被捕的5名人士，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。與此同時，逾百名警員也一大早就到《蘋果日報》位於將軍澳的總部大樓搜查。
李桂華於講解案情時，指出今天的拘捕與搜查行動，是針對《蘋果》串連其他人，呼籲外國機關對港府、中華人民共和國採取制裁，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，隨著警方行動繼續，不排除更會有更多人被捕。
李桂華並表示，被捕人士為蘋果日報公司董事，對公司運作相當重要，也對報導風格、方針、內容責無旁貸。然而，被捕人從2019年至今，陸續發表呼籲外國制裁香港、中華人民共和國的文章，實體、網上、中英文都有，涉案文章數量超過30篇。
香港警方亦凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司共1800萬港元的資金。報導指出，警方還向法庭申請手令搜查《蘋果》大樓，容許處理新聞材料資料，亦容許檢取大樓內電子儀器包括手機、電腦等。