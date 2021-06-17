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偏頭痛不再只靠止痛藥！研究：「瑜珈」助緩解頭痛次數少了48％

偏頭痛不再只靠止痛藥！研究：「瑜珈」助緩解頭痛次數少了48％
偏頭痛不再只靠止痛藥！研究：「瑜珈」助緩解頭痛次數少了48％

Heho健康

2021-06-17 13:01:30

「偏頭痛」痛起來真的讓人很難受，過往不少人只能仰賴藥物，但根據《美國神經病學醫學雜誌》去年（2020年）5 月所刊登的研究發現，瑜伽可以幫助偏頭痛患者獲得一些緩解，可能減少頭痛的發生頻率，或是頭痛的時間不再那麼長，讓患者不再感到那麼痛苦。

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偏頭痛患者女性多於男性

偏頭痛是常見的神經血管性頭痛，女性發生率高出於男性，大多數的人都會吃藥物控制頭痛，但如今好消息是，「練習像瑜伽這樣簡單的動作，可能比單獨使用藥物更有用。」印度新德里醫學科學研究所的博士巴蒂亞（Rohit Bhatia）指出。

巴蒂亞博士同時也是此篇研究的作者，他說：「偏頭痛是最常見的頭痛疾病之一，但大約只有一半的人因服用藥物後而獲得真正的緩解，因為有 10％ 的人使用藥物後會出現副作用，而停止使用。」



該研究共有 114 名年紀介在 18 至 50 歲的「發作性偏頭痛」患者，參與者平均每月頭痛 4 到 14 次，將這 114 人隨機分為兩組：純藥物治療或瑜珈加藥物治療。參與者必續記錄每次頭痛持續了多久，頭痛的嚴重程度和服用的藥物。

是瑜伽組的參與者，必須們接受了每週三次的一個小時的瑜伽練習，包括呼吸、放鬆運動。兩組均接受了有關生活方式改變的適當藥物和諮詢，例如獲得充足的睡眠，進餐和運動。



瑜珈組治療頭痛減少了48％

三個月後研究結果出爐，研究內容發現，純藥物治療組和瑜伽治療組的人都有改善，只是瑜伽治療組改善情況更多，包括發生頻率、疼痛強度、藥物使用等等。

瑜伽組開始時平均每月有 9.1 次頭痛，而結束的研究報告每月只有 4.7 次的頭痛，減少了 48％。藥物治療組報告在研究開始時每月平均頭痛 7.7 次，在三個月末時平均為 6.8 次，減少了 12％。此外，瑜伽組的服用藥量下降了 47％，但只靠藥物治療的平均藥丸數量只減少了約 12％。

瑜珈呼吸達到身心放鬆

巴蒂亞說：「結果表明瑜伽不僅可以減輕偏頭痛的痛苦，而且還可以減少偏頭痛的治療費用。」只是他也指出：「因為這項研究僅持續了三個月，需要更多的研究來確定，做了瑜伽改善的益處，是否會持續更長的時間。」

瑜珈老師 Grace 分析：「因為透過瑜珈練習會讓人比較心無旁騖，在專注在練習當下，藉由呼吸和每個動作讓身心靈不緊繃，達到放鬆。」因此有助於改善偏頭痛的問題，其實瑜珈不僅增強身體力量和肌體彈性，也調節全身系統、改善血液循環、促進內分泌平衡，達到釋放身心。

參考資料

Effect of yoga as add-on therapy in migraine (CONTAIN)

文、圖／王芊淩



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 偏頭痛不再只靠止痛藥！研究：「瑜珈」助緩解頭痛次數少了48％

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