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第二階段接種人數近達2萬人　屏東模式縣府有信心

▲屏東縣將自6月18日起啟動第二階段疫苗接種作業，以80至84歲長輩居多，第二階段接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.17）
▲屏東縣將自6月18日起啟動第二階段疫苗接種作業，以80至84歲長輩居多，第二階段接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.17）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-17 13:37:04

屏東縣將自6月18日起啟動第二階段疫苗接種作業，以80至84歲長輩居多，預計3天內為1萬9572位長者施打，縣長潘孟安請長輩依照村里長、村里幹事通知的時間前來即可，「屏東模式」施打快速順暢，請長輩不用擔心。縣長潘孟安指出，第二階段接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者，平均一天約打6524人，但有第一階段的運作經驗，服務更貼心。

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▲屏東縣將自6月18日起啟動第二階段疫苗接種作業，注射站並視場地、人力、施打者狀況採滾動式調整，服務更貼心。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣將自6月18日起啟動第二階段疫苗接種作業，注射站並視場地、人力、施打者狀況採滾動式調整，服務更貼心。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.17）
屏東縣首次大規模疫苗接種作業，全縣48處注射站經過3天的運作，都非常順暢，縣府規劃的「屏東模式」施打方式，讓施打者從衛教、填寫資料、問診、施打到留觀，都在同一個位置上完成，「長者不動、醫護人員移動」，過程快速，即使接種人數最多的速打站屏東縣立體育館，也運作順利，對於接下來第二階段更大規模接種作業，縣府有信心。

潘孟安指出，第二階段列冊接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者，平均一天約打6524人，但有第一階段的運作經驗，注射站並視場地、人力、施打者狀況採滾動式調整，服務更貼心。

而因應第二階段接種作業人數增多，有四個鄉鎮將改至中型速打站，請鄉親特別留意：里港鄉→里港國小、佳冬鄉→佳冬國中、枋寮鄉→枋寮高中、恆春鄉→恆春國中。

▲屏縣第二階段列冊接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者，平均一天約打6524人。（圖／屏東縣政府提供,
▲「屏東模式」施打方式，讓施打者從衛教、填寫資料、問診、施打到留觀，都在同一個位置上完成。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.17）
潘孟安再次提醒，請符合接種資格的鄉親，接到村里長、村里幹事通知時，再依表單上的時間前往注射站，可請家人陪同或預約接駁，記得帶健保卡、身分證以及同意書，不急不趕，放鬆心情，順利完成接種作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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