第二階段接種人數近達2萬人　屏東模式縣府有信心

屏東縣將自6月18日起啟動第二階段疫苗接種作業，以80至84歲長輩居多，預計3天內為1萬9572位長者施打，縣長潘孟安請長輩依照村里長、村里幹事通知的時間前來即可，「屏東模式」施打快速順暢，請長輩不用擔心。縣長潘孟安指出，第二階段接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者，平均一天約打6524人，但有第一階段的運作經驗，服務更貼心。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-17 13:37:04
屏東縣首次大規模疫苗接種作業，全縣48處注射站經過3天的運作，都非常順暢，縣府規劃的「屏東模式」施打方式，讓施打者從衛教、填寫資料、問診、施打到留觀，都在同一個位置上完成，「長者不動、醫護人員移動」，過程快速，即使接種人數最多的速打站屏東縣立體育館，也運作順利，對於接下來第二階段更大規模接種作業，縣府有信心。
潘孟安指出，第二階段列冊接種的長輩比第一階段更多，預計有1萬9572位長者，平均一天約打6524人，但有第一階段的運作經驗，注射站並視場地、人力、施打者狀況採滾動式調整，服務更貼心。
而因應第二階段接種作業人數增多，有四個鄉鎮將改至中型速打站，請鄉親特別留意：里港鄉→里港國小、佳冬鄉→佳冬國中、枋寮鄉→枋寮高中、恆春鄉→恆春國中。
潘孟安再次提醒，請符合接種資格的鄉親，接到村里長、村里幹事通知時，再依表單上的時間前往注射站，可請家人陪同或預約接駁，記得帶健保卡、身分證以及同意書，不急不趕，放鬆心情，順利完成接種作業。
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