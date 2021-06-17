快訊／國內新增175例本土病例！另有19例死亡個案

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指揮中心說明，今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日，詳如新聞稿附件。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月15日累計公布12,042位確診個案中，已有6,731人解除隔離，解隔離人數達確診人數55.9%。
指揮中心統計，截至目前國內累計973,215例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含951,005例排除)，其中13,584例確診，分別為1,161例境外移入，12,370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。