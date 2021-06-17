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籲長者勿卻步疫苗！羅一鈞：病毒不會等打好才爆發群聚

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（17）於記者會上，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（17）於記者會上，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-17 15:45:33｜2021-06-17 15:47:18

應變組副組長羅一鈞呼籲，民眾不要看到媒體報導後，就對疫苗望之卻步，事實上對有慢性病長者而言，施打疫苗能預防罹患COVID-19重症與死亡的機率，「病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚」，請民眾盡快施打疫苗才能即早建立群體保護力。

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關於國際間施打疫苗後的死亡人數，指揮中心發言人莊人祥指出，目前英國數據是打了輝瑞BNT後有406位死亡，但他們施打AZ疫苗較多，施打AZ後死亡是863死亡，但這還是要看死亡年齡層與母數資料。

至於阿茲海默症或其他疾病，是否導致施打疫苗後的長者容易死亡，羅一鈞強調，阿茲海默等神經系統疾病目前都沒有報告顯示，施打疫苗後會特別容易出現併發症或死亡；高年齡者像糖尿病、高血壓或其他心血管疾病，本身盛行率就較高，因此會影響施打疫苗後的死亡率。

羅一鈞呼籲，若從疾病端來看，本身就有多重慢性病的高齡患者，罹患COVID-19後的死亡率特別高；因此，在疫苗接種可以預防重症跟死亡的前題之下，慢性病的病人都應該盡快去接種疫苗。

羅一鈞指出，事實上，每個國家在剛為老人施打疫苗時，都會有死亡事件引起社區擔憂；以英國為例，他們AZ疫苗一路從春天接種到現在，疫苗人口涵蓋率升高後，就把死亡與重症成功控制住。

羅一鈞重申，從長期來說，接種涵蓋率提升，能對自己與家人甚至群體社會都具有保護力，所以請民眾不要因為這2天還沒釐清背景的死亡病例，就對施打疫苗望之卻步，「病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚」，民眾要早點打完第二劑，本身或是群體的免疫力才可以建立完整。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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