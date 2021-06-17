籲長者勿卻步疫苗！羅一鈞：病毒不會等打好才爆發群聚

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至於阿茲海默症或其他疾病，是否導致施打疫苗後的長者容易死亡，羅一鈞強調，阿茲海默等神經系統疾病目前都沒有報告顯示，施打疫苗後會特別容易出現併發症或死亡；高年齡者像糖尿病、高血壓或其他心血管疾病，本身盛行率就較高，因此會影響施打疫苗後的死亡率。
羅一鈞呼籲，若從疾病端來看，本身就有多重慢性病的高齡患者，罹患COVID-19後的死亡率特別高；因此，在疫苗接種可以預防重症跟死亡的前題之下，慢性病的病人都應該盡快去接種疫苗。
羅一鈞指出，事實上，每個國家在剛為老人施打疫苗時，都會有死亡事件引起社區擔憂；以英國為例，他們AZ疫苗一路從春天接種到現在，疫苗人口涵蓋率升高後，就把死亡與重症成功控制住。
羅一鈞重申，從長期來說，接種涵蓋率提升，能對自己與家人甚至群體社會都具有保護力，所以請民眾不要因為這2天還沒釐清背景的死亡病例，就對施打疫苗望之卻步，「病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚」，民眾要早點打完第二劑，本身或是群體的免疫力才可以建立完整。
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