國人批評防疫團隊　蘇貞昌：認真檢討、勇敢改進

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蘇貞昌說，在醫療物資整備方面，目前床足、藥夠、不漏接，不僅專責病床數量已較5月倍增，且由於每日確診病例明顯降低，目前雙北專責病房收治數下降，能量更充足。6月11日18家民間企業，超過百輛救護車加入協助後送，妥適調度醫療院所，負擔較高峰已有所緩解，目前醫院端醫療處置就是要降低重症與死亡，「衛福部向我提出高流量氧氣治療儀，以及單株抗體治療藥物，我都一口答應，更要加速採購到位，防止輕症轉重症，更要盡力治癒每個人」。
蘇貞昌還說，現在的策略要盡早篩出確診者。過去著重邊境防堵，現在要快速找出確診者，篩檢能量從去年單日500件，已提高到5萬件，未來更可提高到8萬5000件，進一步從醫療院所 快篩、社區自主快篩到在家自我快篩，讓疫情熱區企業到個人，都能快速找出感染源。
蘇貞昌也談到疫苗注射，他指出，指揮中心定調施打順序，要藉由疫苗發放，展現政府次序，並藉由疫苗熱區加權配送，說明政府的輕重緩急。蘇貞昌說，日本捐贈的AZ疫苗，已在本月13日與17日，分兩梯配發，明天還有第二批的莫德納疫苗要配發，各縣市也積極展開施打，「我已請相關部會注意本次各縣市實務作業情形，做為未來規劃大規模接種重要參考」。
蘇貞昌說，從中央到地方，第一線人員在各自崗位盡心盡力，社會各界有錢出錢、有力出力，從醫療設備到疫苗採購都想要貢獻一己之力，國人在端午節假期中遵守規範，減少移動避免群聚，都是為防疫盡一份心力，都非常感謝。但疫情瞬息萬變，從其他國家的例子中可以看到，一個不注意，疫情可能快速復燃，加上病毒變異中，請大家切勿鬆懈、持續努力。