國人批評防疫團隊　蘇貞昌：認真檢討、勇敢改進

行政院長蘇貞昌今（17）日於行政院會中，針對衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告做出裁示。蘇貞昌表示，由於病毒持續變種，防疫策略也應做出調整，民眾對於防疫團隊有許多批評，行政院要勇於改進，未來會持續針對醫療物資整備、盡早篩出確診者、疫苗注射等三個面向做努力。

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蘇貞昌說，過去台灣的防疫策略是阻絕於境外，但現在變種病毒已侵入境內，且形勢更嚴峻，民眾對於團隊有許多批評，「我們要非常謙卑且認真檢討，也要勇敢改進」。蘇說，這幾天疫情已經有緩撥下降趨勢，一個月前5月15日指揮中心剛發布雙北三級，4天後5月19日宣布全國提升至三級，在頭兩周，每天確診數約500人上下，第三周確診人數已落在300到400之間，第四周已經降到200多人，近來已連續4天都在200人以下，這代表有往好的方向進行，但絲毫沒有鬆懈本錢，請大家要繼續努力。

蘇貞昌說，在醫療物資整備方面，目前床足、藥夠、不漏接，不僅專責病床數量已較5月倍增，且由於每日確診病例明顯降低，目前雙北專責病房收治數下降，能量更充足。6月11日18家民間企業，超過百輛救護車加入協助後送，妥適調度醫療院所，負擔較高峰已有所緩解，目前醫院端醫療處置就是要降低重症與死亡，「衛福部向我提出高流量氧氣治療儀，以及單株抗體治療藥物，我都一口答應，更要加速採購到位，防止輕症轉重症，更要盡力治癒每個人」。

蘇貞昌還說，現在的策略要盡早篩出確診者。過去著重邊境防堵，現在要快速找出確診者，篩檢能量從去年單日500件，已提高到5萬件，未來更可提高到8萬5000件，進一步從醫療院所 快篩、社區自主快篩到在家自我快篩，讓疫情熱區企業到個人，都能快速找出感染源。

蘇貞昌也談到疫苗注射，他指出，指揮中心定調施打順序，要藉由疫苗發放，展現政府次序，並藉由疫苗熱區加權配送，說明政府的輕重緩急。蘇貞昌說，日本捐贈的AZ疫苗，已在本月13日與17日，分兩梯配發，明天還有第二批的莫德納疫苗要配發，各縣市也積極展開施打，「我已請相關部會注意本次各縣市實務作業情形，做為未來規劃大規模接種重要參考」。

蘇貞昌說，從中央到地方，第一線人員在各自崗位盡心盡力，社會各界有錢出錢、有力出力，從醫療設備到疫苗採購都想要貢獻一己之力，國人在端午節假期中遵守規範，減少移動避免群聚，都是為防疫盡一份心力，都非常感謝。但疫情瞬息萬變，從其他國家的例子中可以看到，一個不注意，疫情可能快速復燃，加上病毒變異中，請大家切勿鬆懈、持續努力。