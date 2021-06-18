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針對BNT、美方疫苗代工態度不同？陳時中：去年是沒談成

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-18 14:46:01｜2021-06-18 14:47:33

美方今（18）日提到，美台雙方正在談台灣代工疫苗的可能性。對此，有媒體質疑，政府為何與先前對於輝瑞BNT疫苗代工態度不同？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也回應，「我們沒有反對代工」，去年是與廠商沒談成，不是反對。

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美國務院亞太副助卿費德瑋表示，美方所捐贈的疫苗，將在很短時間內到來，且美方也正在與台方洽談疫苗代工的可能性，美台雙方正在密切合作。

對於美方透露與台灣合作疫苗代工，今日在指揮中心記者會上，有媒體提問，為何先前「反對」輝瑞BNT代工，如今態度大變願意與美方代工？聽到此問題後，陳時中立即打斷記者提問回，「我們什麼時候反對代工？」

陳時中強調，去年是與廠商沒談成，不是反對，再加上去年我國技術平台不成熟，現在研究單位有技術平台，相關mRNA疫苗代工都有在談，當然都希望成功，不過政府在外談判不見得每筆都會談成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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