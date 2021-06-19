確診數緩降將放鬆三級警戒？陳時中：仍在控制疫情階段
近期本土確診人數緩步減少，傳出不少輿論認為應放鬆三級警戒。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）回應，中央與地方都有思考這樣的問題，但現在仍不能放鬆，還是在控制疫情的階段。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-19 14:55:13｜2021-06-19 14:56:26
針對未來是否會放鬆管制，陳時中今於指揮中心記者會上表示，各地方政府包含指揮中心都會思考相關問題，不過目前仍是控制疫情的階段，大家還是全心全意把疫情控制住；現在趨勢是朝著好的方向來走，但病毒只要稍微不注意，再來一波疫情，就會很嚴重。
近日確診人數較少，是否意味著有守住端午連假的人流？陳時中強調，目前看起來好像病例比較少，民眾可能會有點放鬆，但在此時絕對不能放鬆，「稍微一放鬆，疫情又起來，又需要很大時間去清理」；至於端午節連假部分，目前看起來人流管制、公共衛生管制算是有效，但是不是真的有效，還需要幾天觀察。
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