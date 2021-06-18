COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

打AZ後死亡通報共25例！指揮中心公布已解剖3人死因　

▲全國縣市於15日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於15日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-18 15:51:41

近日國內陸續為長者施打疫苗，不過仍出現零星接種後死亡事件。中央流行疫情指揮中心今（17）公布，國內目前收到25例接種AZ疫苗後死亡的報告，目前已解剖5位遺體，死因皆與心血管疾病或慢性病相關；截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心統計，17日COVID-19疫苗接種11萬7570人次，其中AstraZeneca接種11萬4061人次，Moderna接種3509人次；截至目前為止，累計接種132萬1839 人次，AstraZeneca接種127萬3121人次，Moderna接種4萬8718次；公費接種128萬530人次，自費4萬1309 人次。

指揮中心指出，17日新增30例（15女、15男）疑似AZ疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於29歲至96歲，為接種疫苗後10分鐘至27日間發生；其中有14例死亡，發病年齡介於62歲至96歲，為接種疫苗後4小時至2日間發生；其餘16例包含疑似血小板低下、十二指腸潰瘍穿孔合併休克、過敏反應、延遲性過敏反應、蜂窩組織炎、身體瘀青（診斷不明）、泌尿道感染、診斷不明的持續頭痛、敗血性休克、腦出血等等。

指揮中心表示，17日新增2例（1女1男）疑似Moderna疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於35歲至55歲，為接種疫苗後1至3日間發生，一例為疑似顏面神經麻痺，另一例為腋下淋巴腫痛；累計共1206例疑似疫苗接種後不良事件，其中179例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

此外，指揮中心發言莊人祥今也表示，目前已收到25例接種AZ疫苗後死亡的報告，其中85歲以上有14人，75至84歲有6人，65歲以上有3人，65歲以下有2人；此外，25例當中有5位為長照機構住民、4位為洗腎患者、22人有慢性病史、3位調查中。

莊人祥指出，針對疑似接種AZ疫苗後死亡的個案，目前已解剖5位遺體，有3位有結果，其中2位是昨日報告過，都具有心血管疾病；今日新增1位為90多歲男性，15日施打疫苗，17日意識改變送到急診，血紅素低下，初步判定死因是主動脈剝離。

另外，針對民間習俗較不願讓遺體解剖，指揮中心指揮官陳時中也宣布，為幫助政府釐清相關死因，只要家屬願意讓遺體解剖，將補助30萬元，也將從寬認定救濟。

指揮中心也提醒，所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。

▲指揮中心今（18）日宣布新增187例本土個案，死亡個案數21例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日宣布新增187例本土個案，死亡個案數21例。（圖／NOWnews製作）
 

▲累計至18日，全台本土病例地理分佈一覽表。（圖／NOWnews製作）
▲累計至18日，全台本土病例地理分佈一覽表。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.57%85.43%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.66%10.34%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.13%88.88%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
56.4%43.6%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀