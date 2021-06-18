打AZ後死亡通報共25例！指揮中心公布已解剖3人死因　

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指揮中心指出，17日新增30例（15女、15男）疑似AZ疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於29歲至96歲，為接種疫苗後10分鐘至27日間發生；其中有14例死亡，發病年齡介於62歲至96歲，為接種疫苗後4小時至2日間發生；其餘16例包含疑似血小板低下、十二指腸潰瘍穿孔合併休克、過敏反應、延遲性過敏反應、蜂窩組織炎、身體瘀青（診斷不明）、泌尿道感染、診斷不明的持續頭痛、敗血性休克、腦出血等等。
指揮中心表示，17日新增2例（1女1男）疑似Moderna疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於35歲至55歲，為接種疫苗後1至3日間發生，一例為疑似顏面神經麻痺，另一例為腋下淋巴腫痛；累計共1206例疑似疫苗接種後不良事件，其中179例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。
此外，指揮中心發言莊人祥今也表示，目前已收到25例接種AZ疫苗後死亡的報告，其中85歲以上有14人，75至84歲有6人，65歲以上有3人，65歲以下有2人；此外，25例當中有5位為長照機構住民、4位為洗腎患者、22人有慢性病史、3位調查中。
莊人祥指出，針對疑似接種AZ疫苗後死亡的個案，目前已解剖5位遺體，有3位有結果，其中2位是昨日報告過，都具有心血管疾病；今日新增1位為90多歲男性，15日施打疫苗，17日意識改變送到急診，血紅素低下，初步判定死因是主動脈剝離。
另外，針對民間習俗較不願讓遺體解剖，指揮中心指揮官陳時中也宣布，為幫助政府釐清相關死因，只要家屬願意讓遺體解剖，將補助30萬元，也將從寬認定救濟。
指揮中心也提醒，所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。
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