江啟臣赴醫院送口罩　籲國產疫苗三期試驗、拒當白老鼠

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江啟臣昨日在中常會宣布，國民黨將以所有中常委的名義捐出10萬個歐盟認證合格的FFP2口罩，讓在前線防疫人員有更完整的保護力，感謝所有中常委共襄盛舉，國民黨並持續號召民間團體提供相關資源，協助第一線醫護人員及相關防疫人員。
江啟臣上午偕同國民黨秘書長李乾龍、台北市黨部主委黃呂錦茹、中常委李德維、陳汪全等致送醫療物資至聯醫中興院區，隨後與秘書長及中常委轉往亞東醫院，偕同新北市黨部主委黃志雄、立委洪孟楷致贈物資。二家醫療院所各致贈FFP2口罩2880個及防護面罩1000個。
針對經濟部工業局發文轄下工業區做國產疫苗施打超前部署造冊作業，江啟臣質疑，目前沒有國產疫苗通過緊急使用授權，經濟部居然調查工業區，不曉得經濟部在幹什麼，難道經濟部可核准國產疫苗的緊急使用授權EUA？
江啟臣強調，不願意打國產疫苗就不能列冊，讓民眾擔心若不打國產疫苗，難道沒有其他疫苗可接種？國民黨呼籲不能讓國人當白老鼠，應讓人民有選擇疫苗品牌的權利，政府對於該超前部署的醫療器材、資源都沒有部署，為何一直在部署國產疫苗？檢調與金管會都應調查，「不顧國人性命在顧國產疫苗，有沒有搞錯？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。