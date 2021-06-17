小煜「正妹護理妻」接種AZ疫苗曝身體狀況　半夜高燒40度

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言兒在IG發文，詳細說明接種疫苗後，身體會發生的狀況及處理方式，她表示：「打完五個小時，體溫都正常36.6度，注射手臂有一點點的肌肉痠痛，但還可以舉起來。只有打完一個小時的時候有微微的心悸。打完8個小時，開始覺得四肢肌肉痠痛無力，體溫正常36.8度，感受都沒有問題。」
言兒接著說，打完第10小時，身體開始出現不舒服的反應，「突然發抖丶夜間發燒到40.2度，全身無力、頭暈心跳很快，很喘，我就一直灌水、喝了伏冒熱飲，還是燒，最後吃了一顆普拿疼。」
整體而言，言兒透露自己的副作用，出現發燒23小時、全身肌肉骨頭關節痠痛、接種部位疼痛腫脹、疲倦、無力、發熱發燒、頭痛、頭暈、腰部痠痛、食慾降低、噁心症狀。
言兒認為施打疫苗前後都要吃好、睡飽、放輕鬆，才能加速身體恢復。接種疫苗後，要休息兩天身體才能恢復到正常一點，指出：「年輕人免疫系統強，打入疫苗後可能反應劇烈，產生副作用機會比老人家高，長輩打AZ疫苗別過度擔心。」
接種疫苗後可能有發燒反應（≥38℃），一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時，嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因，並告知醫師曾接種疫苗，以作為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。