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影／一針難求的AZ疫苗　他接種後：疼痛感覺像中彈

▲到底接種AZ疫苗後，會有什麼副作用呢？（圖／Really LiLi 授權）
▲到底接種AZ疫苗後，會有什麼副作用呢？（圖／Really LiLi 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-17 16:00:00

5月15日，新冠肺炎本土疫情暴增確診180人，指揮中心指揮官陳時中同月19日宣布，全國疫情警戒升至三級。不少台灣民眾在疫情升溫後相當緊張，紛紛希望盡快接種疫苗讓生活回歸正常。Youtube頻道「Really LiLi  」這次特別公開接種疫苗的全過程，到底接種AZ疫苗（AstraZeneca之COVID-19疫苗）之後，會有什麼副作用呢？

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▲里昂前往接種AZ疫苗。（圖／Really
▲里昂前往接種AZ疫苗。（圖／Really LiLi 授權）
 

影片開頭，頻道主里昂就跟兩位夥伴宣布自己因為職業特殊緣故，得到了施打疫苗的資格，但是因為網路上針對該種疫苗眾說紛紜，因此他也相當緊張，深怕副作用會讓自己身體產生更大問題。

▲里昂和觀眾科普，不適合接種AZ疫苗的族群。（圖／Really
▲里昂和觀眾科普，不適合接種AZ疫苗的族群。（圖／Really LiLi 授權）
 

接受AZ疫苗施打後，里昂還跟大家科普一些官方宣稱會產生的副作用，其中包含「部位疼痛」、「腫脹」、「疲倦」、「無力」、「發熱」、「發燒」、「頭痛」、「噁心」、「關節痛」等，更強調接受「荷爾蒙治療」、「孕婦」、「哺乳中女性」、「血小板數量不足」等族群，會比較不適合接種AZ疫苗。

 

最後，在接種疫苗11小時後，里昂開始出現關節痛的副作用；15小時後更是開始全身痠痛，也有了發燒症狀；而最嚴重的是在24小時後，全身出現多重副作用，強調打針處疼痛感「彷彿中彈」，但在接種30小時以後，不適症狀開始緩解，逐漸恢復正常。里昂在影片中表示，雖然副作用挺不舒服，但是能夠打到疫苗就已經是福氣，「能打就打下去吧！」他如此勸導觀眾。（文字編輯：沈傳恩）

▲接種後30小時，身體最為不適。（圖／Really
▲接種後身體漸漸出現不適、常見疫苗副作用。（圖／Really LiLi 授權）
▶感謝授權：Really LiLi  
完整影片：https://youtu.be/ps1jYIOU9ME

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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