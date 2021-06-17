影／一針難求的AZ疫苗　他接種後：疼痛感覺像中彈

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影片開頭，頻道主里昂就跟兩位夥伴宣布自己因為職業特殊緣故，得到了施打疫苗的資格，但是因為網路上針對該種疫苗眾說紛紜，因此他也相當緊張，深怕副作用會讓自己身體產生更大問題。
接受AZ疫苗施打後，里昂還跟大家科普一些官方宣稱會產生的副作用，其中包含「部位疼痛」、「腫脹」、「疲倦」、「無力」、「發熱」、「發燒」、「頭痛」、「噁心」、「關節痛」等，更強調接受「荷爾蒙治療」、「孕婦」、「哺乳中女性」、「血小板數量不足」等族群，會比較不適合接種AZ疫苗。
最後，在接種疫苗11小時後，里昂開始出現關節痛的副作用；15小時後更是開始全身痠痛，也有了發燒症狀；而最嚴重的是在24小時後，全身出現多重副作用，強調打針處疼痛感「彷彿中彈」，但在接種30小時以後，不適症狀開始緩解，逐漸恢復正常。里昂在影片中表示，雖然副作用挺不舒服，但是能夠打到疫苗就已經是福氣，「能打就打下去吧！」他如此勸導觀眾。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：Really LiLi
完整影片：https://youtu.be/ps1jYIOU9ME
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