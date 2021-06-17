影／一針難求的AZ疫苗　他接種後：疼痛感覺像中彈

AstraZeneca之COVID-19疫苗）之後，會有什麼副作用呢？

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▲里昂前往接種AZ疫苗。（圖／Really LiLi 授權）

× ▲里昂前往接種AZ疫苗。（圖／Really LiLi 授權）

影片開頭，頻道主里昂就跟兩位夥伴宣布自己因為職業特殊緣故，得到了施打疫苗的資格，但是因為網路上針對該種疫苗眾說紛紜，因此他也相當緊張，深怕副作用會讓自己身體產生更大問題。

▲里昂和觀眾科普，不適合接種AZ疫苗的族群。（圖／Really LiLi 授權）

× ▲里昂和觀眾科普，不適合接種AZ疫苗的族群。（圖／Really LiLi 授權）

▲接種後身體漸漸出現不適、常見疫苗副作用。（圖／Really LiLi 授權）