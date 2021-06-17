老人死亡是疫苗害的？醫師：年齡、時間點對不上

（中央社記者張茗喧台北17日電）近日高齡者打疫苗後死亡事件，感染科醫師黃高彬點出關鍵2重點，強調疫苗造成的血栓副作用多發生在接種後5到16天，心肌炎則多在年輕人身上，與這次事件的年齡、時間點都對不上。





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衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，全球各國接種牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫苗已經好幾個月，很多國家即便因擔心疫苗風險而暫時停打，後來也都恢復施打，代表接種疫苗後死亡不僅機率低，而且和疫苗幾乎沒有直接關係，相較之下，染疫導致重症、死亡風險更高，呼籲長輩仍應接種疫苗。





國內武漢肺炎疫情嚴峻，全台12日起陸續替75歲以上長者接種疫苗，部分縣市甚至以85歲以上長者更優先，但昨天卻傳出10多名80、90多歲高齡長者是接種後隔幾天就死亡的狀況，是否與疫苗有關還有待專家釐清。





黃高彬今天上午接受記者電話聯訪時表示，這些死亡病例是否與疫苗有關，可從同年齡層死亡人數背景值、慢性病史造成的死亡風險、解剖等3大重點觀察。





黃高彬解釋，以往即便沒打疫苗，不同年齡層每天都有一定數量的人會因各種原因死亡，也就是所謂背景值，首先可以此作為判斷基礎，若接種疫苗後的死亡人數高於背景值，就可能代表和疫苗接種有關。





其次，由於許多80、90歲長者原本就有高血壓、糖尿病等慢性病史，可利用健保資料查詢病史加上年齡估算，推估出死亡風險。





第3點就是解剖，透過觀察器官的改變，可以了解個案死前是否有過敏或誤食哪些東西，也是能夠最直接釐清死因的方法。





但外界可能不解，解剖究竟能看出什麼？黃高彬說，以國際間接種AZ疫苗的經驗來看，極少數人在接種疫苗後可能出現過敏、血栓、心肌炎等3種不良反應，這些都能透過解剖來觀察。





黃高彬指出，與疫苗有關的血栓主要出現在腦部、肺部或深部靜脈，但大多在接種後第5天到第16天出現，不太可能打完疫苗隔天就血栓死亡，與近日發生的個案在時間點對不上。





他並表示，疫苗導致的過敏則出現在接種後30分鐘至接種後5天，患者可能因氣管阻塞、吸不到氧氣而過世；另外，國外也有少數個案接種疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，但這是免疫反應所引起，幾乎都發生在年輕人身上，長者免疫反應差，不太可能出現這種情形。





中研院生醫所兼任研究員何美鄉也在臉書發文指出，根據內政部資料顯示，截至去年5月，全台90歲以上人口共有14.3萬人，粗死亡率為千分之191，也就是每天無論有沒有施打疫苗，都有75人會因不同因素過世。





何美鄉說，假設以100%施打率計算，每天將有15名施打疫苗者在施打疫苗同一天過世；若以50%施打率，則有7人在施打同一天過世，希望各界先別被數字嚇到，並強調還需要更多資訊才能進行生物相關的因果推論。（編輯：陳政偉）1100617



