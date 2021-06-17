長者打疫苗後死亡通報共11案　其中2例死因為心血管疾病

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針對接種疫苗後死亡，指揮中心發言人莊人祥指出，新增通報案例9例，再加上之前的2件，總計11例，死亡年齡最高97歲，也有50多歲的，但大多是80幾歲，只是死因是否因為疫苗尚待釐清。
莊人祥指出，看國外如英國、日本、韓國大規模施打疫苗，一開始長者因有有潛在疾病，因此接種後死亡的通報會增加，只是還需要釐清死因，需透過回顧病歷資料或解剖，或利用持續性監測自然死亡率來看。
莊進一步表示，如透過民國109年人口統計，75歲以上人口是143萬，同年度75歲死亡人數是9萬5千人，在沒有接種疫苗狀況下，每天會有200多位75歲以上長者死亡。
而目前為止，國內共有113萬民眾接種AZ疫苗，其中有17萬是75歲以上長者，目前不良事件通報有11起死亡，其中有8例是75歲以上長者，大多高齡且有慢性病，死因尚待釐清。
但莊人祥指出，11例中的2例已經解剖，有一案死因是動脈阻塞性的心血管疾病加上急性心肌梗塞，另一案發生在南部，昨天解剖結果為動脈硬化心血管疾病 ，有三條動脈阻塞，死因跟自身疾病相關。至於其他死亡個案也會持續釐清中，家屬有疑慮可申請預防接種受害救濟，指揮中心也會給予協助。
莊人祥指出，其實全世界不論打的是AZ、BNT還是莫德納疫苗，一開始長者都會發生這種狀況，家屬如果還是擔心，疫苗施打前，可請醫師評估，另外也能協助多評估長者身體的狀況，在考慮要不要接種。
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