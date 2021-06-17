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長者打疫苗後死亡通報共11案　其中2例死因為心血管疾病

▲6月15日起優先為85歲以上長輩施打新冠肺炎疫苗。圖為示意圖，與內文無涉（圖／NOWnews資料照片）
▲6月15日起優先為85歲以上長輩施打新冠肺炎疫苗。圖為示意圖，與內文無涉（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-17 14:37:37｜2021-06-17 15:56:08

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。而長者開打AZ疫苗後死亡案例頻傳，指揮中心今（17）日表示，目前總計有11案通報為施打疫苗後死亡，但是否與疫苗有關還需要釐清，但其中2案死因主要都跟自身心血管疾病有關。

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副指揮官陳宗彥指出，15日為全國AZ疫苗全面開打，大多為85歲以上優先施打，只有五個縣市有開放75歲以上。而目前國內去年到現在75歲以上確診者比例為22%。他也補充，75歲以上長者接種有17萬多，接種後死亡通報11例個案，其中大部分尚待釐清，唯其中2個案例有解剖結果，目前接種疫苗後死亡率是22.7%。

針對接種疫苗後死亡，指揮中心發言人莊人祥指出，新增通報案例9例，再加上之前的2件，總計11例，死亡年齡最高97歲，也有50多歲的，但大多是80幾歲，只是死因是否因為疫苗尚待釐清。

莊人祥指出，看國外如英國、日本、韓國大規模施打疫苗，一開始長者因有有潛在疾病，因此接種後死亡的通報會增加，只是還需要釐清死因，需透過回顧病歷資料或解剖，或利用持續性監測自然死亡率來看。

莊進一步表示，如透過民國109年人口統計，75歲以上人口是143萬，同年度75歲死亡人數是9萬5千人，在沒有接種疫苗狀況下，每天會有200多位75歲以上長者死亡。

而目前為止，國內共有113萬民眾接種AZ疫苗，其中有17萬是75歲以上長者，目前不良事件通報有11起死亡，其中有8例是75歲以上長者，大多高齡且有慢性病，死因尚待釐清。

但莊人祥指出，11例中的2例已經解剖，有一案死因是動脈阻塞性的心血管疾病加上急性心肌梗塞，另一案發生在南部，昨天解剖結果為動脈硬化心血管疾病 ，有三條動脈阻塞，死因跟自身疾病相關。至於其他死亡個案也會持續釐清中，家屬有疑慮可申請預防接種受害救濟，指揮中心也會給予協助。

莊人祥指出，其實全世界不論打的是AZ、BNT還是莫德納疫苗，一開始長者都會發生這種狀況，家屬如果還是擔心，疫苗施打前，可請醫師評估，另外也能協助多評估長者身體的狀況，在考慮要不要接種。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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