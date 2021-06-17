COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

致電賈永婕　蔡英文：抱歉讓她受委屈

▲蔡英文17日致電藝人賈永婕。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文17日致電藝人賈永婕。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-17 13:56:00

藝人賈永婕日前募資9,234萬購買342台有「救命神器」之稱的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）並親自配送到各大醫院，但卻有部分網友嗆聲賈永婕是來攻打民進黨、分裂台灣，讓賈永婕坦言心很累；今（17）日總統蔡英文則臉書發文透露，自己分別致電給藝人賈永婕、媒體人黃光芹致謝，同時也在文中感謝鴻海創辦人郭台銘，並強調「對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事，任何試圖挑起對立的言論」因為這對於防疫工作沒有任何幫助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文今天在臉書發文指出，防疫是當前最重要的工作，但是對於一些氾濫的錯假訊息，她要再一次澄清並向大家報告。第一，她昨晚看到郭台銘發出聲明，提到他和衛福部許多同仁在這段時間一起為疫苗進口努力的過程，也澄清了近期所謂「政府阻擋民間採購疫苗」的不實訊息。對此她要再次感謝郭台銘的幫忙，也要告訴大家，疫苗進口不是去賣場採購，過程很複雜，牽涉多邊的國際談判，也充滿國際政治的角力。

蔡英文說，這些過程裡，每一個人的付出，她都很感謝。衛福部同仁不管在採購國際疫苗或者整體防疫工作上，幾乎是不眠不休地進行中，外交團隊也是不分時差，分秒必爭為台灣的疫苗取得全力以赴。

第二，這段時間有很多民間朋友，在防疫上做了很多付出和努力。台灣社會長期以來都有民間公益的良善文化，這是值得每一個人珍惜的。她認為，對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事，任何試圖挑起對立的言論，對於防疫工作沒有任何幫助。

蔡英文表示，她今天早上打了電話給賈永婕，再次感謝她及所有協助捐贈醫療器材的朋友們，願意在這個時刻一同力挺醫護人員。蔡英文在電話中也告訴賈永婕：「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。」很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請賈永婕代為轉達她對背後整個團隊努力的感謝。

另外，蔡英文提到她也撥了電話給黃光芹。她跟光芹見過面，大家都知道黃光芹平常俠女性格，雖然她在節目上發言很犀利，但從這次發起捐贈冷氣的義行，讓大家看到她溫暖細膩的心。第一線的醫護人員平常在照顧人，但也被人民主動照顧，一定覺得很溫暖，蔡英文也再次感謝光芹與一同發起的這些朋友們的心意。

最後，蔡英文強調，照顧好人民是政府的責任，面對疫情挑戰，政府也還是有力有未逮的時候。她要感謝台灣民間這麼多人願意勇敢、熱情挺身而出，這就是台灣社會能夠面對疫情挑戰，最難能可貴的力量。任何善意的批評，政府都會虛心接受努力做到更好。度過疫情難關，靠的就是團結合作，「讓我們一起努力，讓台灣更好」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.22%9.78%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
13.72%86.28%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.69%52.31%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀