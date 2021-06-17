致電賈永婕　蔡英文：抱歉讓她受委屈

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蔡英文說，這些過程裡，每一個人的付出，她都很感謝。衛福部同仁不管在採購國際疫苗或者整體防疫工作上，幾乎是不眠不休地進行中，外交團隊也是不分時差，分秒必爭為台灣的疫苗取得全力以赴。
第二，這段時間有很多民間朋友，在防疫上做了很多付出和努力。台灣社會長期以來都有民間公益的良善文化，這是值得每一個人珍惜的。她認為，對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事，任何試圖挑起對立的言論，對於防疫工作沒有任何幫助。
蔡英文表示，她今天早上打了電話給賈永婕，再次感謝她及所有協助捐贈醫療器材的朋友們，願意在這個時刻一同力挺醫護人員。蔡英文在電話中也告訴賈永婕：「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。」很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請賈永婕代為轉達她對背後整個團隊努力的感謝。
另外，蔡英文提到她也撥了電話給黃光芹。她跟光芹見過面，大家都知道黃光芹平常俠女性格，雖然她在節目上發言很犀利，但從這次發起捐贈冷氣的義行，讓大家看到她溫暖細膩的心。第一線的醫護人員平常在照顧人，但也被人民主動照顧，一定覺得很溫暖，蔡英文也再次感謝光芹與一同發起的這些朋友們的心意。
最後，蔡英文強調，照顧好人民是政府的責任，面對疫情挑戰，政府也還是有力有未逮的時候。她要感謝台灣民間這麼多人願意勇敢、熱情挺身而出，這就是台灣社會能夠面對疫情挑戰，最難能可貴的力量。任何善意的批評，政府都會虛心接受努力做到更好。度過疫情難關，靠的就是團結合作，「讓我們一起努力，讓台灣更好」。
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