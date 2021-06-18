指揮中心：北農18名員工確診 清消降載防治計畫到6月底
針對台北農產公司爆出有員工陰轉陽還去上班，使公司其他人感染，總計18人確診。為此，指揮中心今（18）日證實並指出，北農發病個案最早在5月12日，是名住在萬華的員工，之後有其他同事染疫，累積到現在有18位員工確診。北農今明兩天淨空清消，未來若恢復營業要降載，減少人群聚集，預計整個防治計畫要持續到6月30日。
記者許家禎／台北報導
2021-06-18 15:33:57｜2021-06-18 15:37:01
由於北農供應傳統市場、超市、全聯等大台北地區生鮮蔬果，但因為爆出有10多人確診，因此近來群組上有不少人提醒呼籲不要到上述地方買菜。疫情拉警報，北農上午也召開記者會澄清，表示送至全聯的蔬菜都是在產地就包好，到分裝場再進行分裝派送、傳染風險低，且運送過程溫度並非病毒適合生存的環境，同時公司內沒有因為分裝而染疫的員工，請民眾不必過度擔心。
針對北農事件，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日指出，據台北市衛生局相關資料顯示，北農發病個案最早在5月12日，是名住在萬華的員工，而北農5月中下旬陸續也有幾個員工發病，累積到現在有18位員工確診。
羅一鈞指出，由於最近這一星期確診人數較多，已對確診者的相關接觸者做篩檢，並匡列48位工作員與同住者進行居家隔離。北農昨天今天也全面停工對場域淨空跟加強消毒，北市衛生局跟指揮中心都會持續督導。
篩檢部分，目前北農營業部全部員工171名已完成篩檢、市場也有271人完成篩檢。後續結果要看報告出爐陰性才可以回去工作，目前市場是停工，未來如果恢復營業，就要實施降載，盡量減少人潮聚集並分流上班，預計整個防治計畫要持續到6月30日，再來視狀況再來調整。
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