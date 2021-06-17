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長輩LINE瘋傳「AZ疫苗很危險」！486先生怒轟：讓出名額

▲AZ疫苗副作用引發高度關注。（圖／NOWnews攝影中心）
▲AZ疫苗副作用引發高度關注。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 14:19:51

國內新冠疫情持續延燒，截至目前為止，本土確診死亡人數已累計478例，而近期全台新冠肺炎疫苗陸續開打，但不少年長者都擔憂，接種AZ疫苗後會產生副作用。對此，網紅486先生（陳延昶）昨（16）日在臉書發文怒嗆「現在很多LINE群組講AZ多危險、多可怕，要大家不要施打，你不打你家人不打，染疫死了關我們什麼事情？」

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486先生表示，5月12看到苗頭不對，不光萬華連基隆都傳感染事件，下午兩點陳時中部長講出疫情情況，當下立刻決定同仁疏散打包回家避免群聚，同時嚴厲警告所有同仁與家屬避免外出群聚。

486先生坦言，看到這些嚴重的感染與死亡，內心真的覺得很悲傷。當危機一來，聰明的人寧願小心謹慎，趨吉避凶，也不會傻傻的往危險跑，結果不好好躲在家防疫，還到處亂跑串門子，家族走了這麼多，這代價也太大、太過份。

486先生也提到，近期很多LINE群組當中，不少民眾賣力的講「AZ多危險、AZ多可怕，要大家不要施打」，他無奈痛批「我講真話各位別罵我，你不打你家人不打，染疫死了關我們什麼事情？」並直言「AZ台灣加起來也幾十萬人施打，韓國310萬人施打，英國更是過半施打，有人在那鼓吹別打，那你別打吧，把名額讓出來」。

▲486先生（陳延昶）昨（16）日在臉書發文怒嗆「現在很多LINE群組講AZ多危險、多可怕，要大家不要施打，你不打你家人不打，染疫死了關我們什麼事情？」（圖／翻攝自486先生臉書）
▲486先生（陳延昶）昨（16）日在臉書發文怒嗆「現在很多LINE群組講AZ多危險、多可怕，要大家不要施打，你不打你家人不打，染疫死了關我們什麼事情？」（圖／翻攝自486先生臉書）
不過，有關AZ疫苗安全性問題，感染科醫師林氏璧指出，確定AZ疫苗不會增加一般血栓的發生率，但在施打後4至28天可能發生一種稀有的血栓併血小板低下的副作用，在歐洲人發生的機率約10萬分之一，在49歲以下的年輕人較容易發生。不過，在亞洲人發生的機率似乎較低，台灣和韓國在施打46萬劑和350萬劑後各自報告了一例血栓併血小板低下，都是在30多歲的年輕男性，這發生機率值得繼續密切追蹤。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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