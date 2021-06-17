長輩LINE瘋傳「AZ疫苗很危險」！486先生怒轟：讓出名額

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486先生坦言，看到這些嚴重的感染與死亡，內心真的覺得很悲傷。當危機一來，聰明的人寧願小心謹慎，趨吉避凶，也不會傻傻的往危險跑，結果不好好躲在家防疫，還到處亂跑串門子，家族走了這麼多，這代價也太大、太過份。
486先生也提到，近期很多LINE群組當中，不少民眾賣力的講「AZ多危險、AZ多可怕，要大家不要施打」，他無奈痛批「我講真話各位別罵我，你不打你家人不打，染疫死了關我們什麼事情？」並直言「AZ台灣加起來也幾十萬人施打，韓國310萬人施打，英國更是過半施打，有人在那鼓吹別打，那你別打吧，把名額讓出來」。
不過，有關AZ疫苗安全性問題，感染科醫師林氏璧指出，確定AZ疫苗不會增加一般血栓的發生率，但在施打後4至28天可能發生一種稀有的血栓併血小板低下的副作用，在歐洲人發生的機率約10萬分之一，在49歲以下的年輕人較容易發生。不過，在亞洲人發生的機率似乎較低，台灣和韓國在施打46萬劑和350萬劑後各自報告了一例血栓併血小板低下，都是在30多歲的年輕男性，這發生機率值得繼續密切追蹤。（編輯：賴詠璿）
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