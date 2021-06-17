隱形傳播鏈圍堵　中市成立龍井快篩站

台中市（16）日新增一名27歲線上英語課程業務員（案13409），為龍井區群聚案8758的鄰居，有家庭群聚感染擴散至鄰居情形，恐藏隱形傳播鏈，市長盧秀燕謹慎以對，今早立即成立「龍井前進指揮所」設置巧聖先師廟、龍井區公所兩處快篩站，動員106人針對周遭社區居民、自強市場周邊店家攤商展開快篩，斬斷可能傳播鏈。

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盧秀燕今一早抵達巧聖先師廟快篩站，視察設置情形及民眾篩檢動線，她指出，市府在龍井區設置前進指揮所及兩處快篩站，通知當地居民前往篩檢，是因為昨日新增確診案例與半個月前的龍井家庭群聚案有關連性，市府分析該地區可能有隱形傳播鏈，若今日民眾篩檢出來都是陰性就可稍微放心，表示這2位確診者是個別案件；如篩檢出來有陽性確診者，也會盡全力將感染源與隱形傳播鏈找出來並圍堵住，「跟病毒賽跑！」，維護市民健康。

盧秀燕表示，感謝童綜合醫院及光田醫院與市府配合，派出多位醫護人員進行篩檢工作，快篩費用完全免費，由市府支付，希望藉此控制疫情，不讓疫情傳播開來。

台中市政府說明，市府今早動員106人成立「龍井前進指揮所」，由衛生局副局長陳南松擔任指揮官，分為衛生醫療、民政事務、經發、警政、消防救護、新聞、環保等7類組，今日上午8時30分已完成勤前教育工作分派，目前陸續快篩採檢造冊中，預計上午於巧聖先師廟快篩站篩檢300人，龍井區公所篩檢250人，下午巧聖先師廟快篩站再篩檢300人。