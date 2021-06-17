派出所「紫光護體」　防護抗疫

警察工作需要經常面對不特定的民眾，而疫情期間更讓第一線執勤的員警置身染疫風險中；台中市第二分局文正警友站站長楊文志為了保障員警健康安全，特別請廠商設計「紫外線消毒滅菌門」捐贈給文正派出所使用，希望洽公民眾及警察同仁進出派出所前，先經過「消毒滅菌門」進行全身殺菌淨化，讓人民保母執勤及為民服務更安心。
記者鄧力軍/台中報導
2021-06-17 14:36:43
文正派出所因位處業務繁忙的市區，警友會楊站長相當擔憂警察同仁於疫情期間的安全，為了提升派出所的安全措施，日前特別請廠商設置「紫外燈消毒滅菌門」於派出所入口處，讓員警進入駐地時透過紫外燈照射除去身上病毒，且空氣門的設計將室內（外）空氣形成隔絕，確實做到人員分流，有效降低染疫風險。員警表示「執勤需頻繁進出醫院等公共場域或密閉空間，很怕不慎沾染病毒帶回所內，也擔心洽公民眾會帶入病毒，在所內吃飯也無法安心，啟動消毒滅菌門後，人員進出都進行全身消毒，較能安心工作及保護家人」。
滅菌門於今(17)日正式啟用，所長李健瑋說，「紫外燈消毒滅菌門」係透過人員開門進入時即啟動紫外燈照射，消毒3-5秒將病毒清除於門外，同仁全天候出勤進進出出，難免有時疏忽個人防疫措施，有這個滅菌門，只要通過時照一下，將有更多防護。面對疫情的威脅，分局長蔡元戎呼籲民眾應確實遵守防疫相關規定，減少非必要外出及群聚活動，保護自己，也保護他人，同時也要求同仁於執勤過程中應隨時提高警覺、不容鬆懈，共同為防疫加油。