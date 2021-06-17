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大雄太軟爛！妻夫木聰：不可靠又粗心　但「這點」卻很棒

▲大雄雖然軟爛愛哭，但內心很溫柔。（圖／車庫娛樂）
▲大雄雖然軟爛愛哭，但內心很溫柔。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-17 17:20:41

全台疫情5月爆發，雖然近期確診人數驟降，但民眾仍不敢大意，許多影音平台趁勢推出優惠，邀大家宅在家追劇救台灣。「GP+」回顧疫情三級警戒期間的觀影排名，前三名則為《新解釋·三國志》、《唐人街探案3》、《鐵幕行動》。為了感謝影迷支持，以及鼓勵在家防疫，平台將推出限時方案，也加碼宣布獨家播出《STAND BY ME 哆啦A夢2》，片中替大雄配音的妻夫木聰，也表達對大雄的看法。 

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▲大雄（左）雖然粗心軟爛，但個性非常溫柔。（圖／車庫娛樂）
▲大雄（左）雖然粗心軟爛，但內心非常溫柔。（圖／車庫娛樂）
《STAND BY ME 哆啦A夢2》故事接續前作，某日想起幼稚園時過世的奶奶而傷心不已的大雄，搭乘時光機回到過去，只為了偷偷再見奶奶一面。就在奶奶「希望見到大雄老婆」的願望下，一個連接「過去」、「現在」與「未來」的故事就此展開。 

《STAND BY ME 哆啦A夢2》五大必看重點，包含大雄與奶奶的親情令人動容；科技感升級，現在大雄、過去大雄與未來大雄的瘋狂時光旅行；大雄「軟爛」的個性，意外成了電影最熱衷討論話題；日本當紅演員菅田將暉深情獻唱，超洗腦的電影主題曲《虹》；以及青年版大雄請來人氣演員妻夫木聰配音。 

再次演繹青年大雄的妻夫木聰曾表示：「大雄就算長大成人，依舊是個不可靠、迷糊又粗心的男人，但從內心到外在都相當溫柔，他的溫柔或許是遺傳自奶奶吧。奶奶對於大雄無償的愛，以及大雄不認輸又替人著想的心，必定能觸動人心。」《STAND BY ME 哆啦A夢2》6月18日在GP+獨家首播。 

GP+公開疫情期間觀影排行榜，冠軍是由小栗旬、山田孝之、渡邊直美等人主演的《新解釋·三國志》；歡笑紓壓的亞軍為《唐人街探案3》；季軍是由「奇異博士」英倫男神班奈狄克康柏拜區主演的《鐵幕行動》；第四名則是《屍速列車》4年後的故事《屍速列車：感染半島》；其次為《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》、《末日終結戰》、《捍衛救援》占據五、六、七名，第八名《末世戰疫：鳴鳥檔案》與第十名《流感》皆是以傳染病為主題的電影，充滿寫實感；第九名則為橫掃多國影展關注焦點，火辣情慾片《飢俄人妻》。

▲▼《新解釋·三國志》（上圖，下起）、《唐人街探案3》、《鐵幕行動》為GP+疫情間最受歡迎的電影。（圖／車庫娛樂）
▲▼《新解釋·三國志》（上圖，下起）、《唐人街探案3》、《鐵幕行動》為GP+疫情間最受歡迎的電影。（圖／車庫娛樂）
▲▼《新解釋·三國志》（上圖，下起）、《唐人街探案3》、《鐵幕行動》為GP+疫情間最受歡迎的電影。（圖／車庫娛樂）
▲▼《新解釋·三國志》（上圖，下起）、《唐人街探案3》、《鐵幕行動》為GP+疫情間最受歡迎的電影。（圖／車庫娛樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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