防疫新生活改變消費行為　蝦皮購物618超狂年中慶

來勢洶洶的疫情不僅改變了全台民眾的生活模式，也帶動民眾消費行為的改變。蝦皮購物觀察2021年「618超狂年中慶」自6/1開跑，第一周整體商品需求量，較去年疫情相對趨緩時期成長超過7成。對此，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出：「疫情的到來，更加速了民眾消費行為轉移到線上購物平台，也因疫情升溫帶動全民宅家，民眾採購的品項也會轉為更貼近居家生活的必備物資。我們觀察今年蝦皮購物618年中慶首周需求量較高的品類，從過去表現較佳的美妝保養及女性周邊商品，轉為宅家需求更直接需要的生活家居用品與食品，其中又以食品類需求量較疫情前成長破7成、生鮮需求量成長近4倍的成長最為顯著，蝦皮購物也將全力支援相關商品供應，期望能夠滿足用戶於疫情間的所有民生需求。」





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為了支援民眾防疫生活所需，蝦皮購物「618超狂年中慶」祭出眾多優惠，包含6/18活動當日加碼每人5張免運券、最高可折抵5000元的蝦皮商城88折神券、可折抵2000元的85折神券、50萬份的1元麥當勞蛋捲冰淇淋豪氣放送！商品優惠也不缺席，眾多熱門夯品也全面下殺1折起，蘋果新機iPhone 12 Pro Max 256GB只要4140元、宅娛樂夯品Switch 健身環大冒險破盤價只要309元！此外，「618超狂年中慶」也規劃全方面優惠滿足用戶居家防疫時期的消費需求，蝦皮門號館也攜手遠傳共同打造超殺獨家方案，即日起推出「618獨家特殺蝦皮幫你省 」限時優惠方案，月租費現省100元，4G 21M吃到飽只要月付298元，三步驟即可輕鬆申辦；6/17的跨夜直播也將由活動大使「動力火車」領銜寵粉線上開唱，讓你宅家安心聽演場會，與偶像共同迎接「618超狂年中慶」；6/18當日蝦皮大樂透再開獎，免出門、免紙本彩券就能線上投注，人人有機會獲得頭獎100萬現金，快把握最後下注時間，輕鬆躋身百萬富翁之列！





▲蝦皮購物「618超狂年中慶」祭出眾多優惠。（圖／資料照片）

更有萬件夯品下殺１折起的超殺優惠，宅家懶人必備美食老媽拌麵８包只要249元、蝦皮購物聯名款倍潔雅衛生紙200抽56包優惠價709元；環境整潔就交給下殺1折不到600元的米家手持無線吸塵器。此外，電腦、電動、手機等居家宅無聊的救星，蝦皮購物通通幫你準備好了，殺到74折的Samsung神機Galaxy S21 Ultra 256G；還有799元的AirPods Pro、2,090元的 PS5數位版主機、配件組通通都是超狂1折價！





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