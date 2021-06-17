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旅行社组團出國打疫苗　林為洲：政府不該擋

▲國民黨立委林為洲今（17）日在臉書上表示，民眾想出國打疫苗，觀光局卻指團體旅遊禁令未解除，政府不該擋。（圖／資料照片）
▲國民黨立委林為洲今（17）日在臉書上表示，民眾想出國打疫苗，觀光局卻指團體旅遊禁令未解除，政府不該擋。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-17 14:46:37｜2021-06-17 14:46:46

台灣新冠肺炎疫情持續，國民黨立委林為洲今（17）日在臉書上表示，民眾想出國打疫苗，觀光局卻指團體旅遊禁令未解除，旅行社若組團出國打疫苗恐遭開罰，應該給民眾自救機會，也可為旅行業景氣另闢新道路，政府不該擋。

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林為洲表示，國內疫情面臨嚴苛挑戰，許多民眾對政府外購疫苗進程早已麻木沒有期待，對國產疫苗未經三期試驗又深具疑慮，出國打疫苗遂成為民眾自救的選擇。但觀光局直指團體旅遊禁令尚未解除，旅行社若組團出國打疫苗恐遭開罰，並影響營業執照，此舉形同阻斷民眾出國自救的契機。

林為洲說，現在已有許多民眾自行購買機票飛往它國施打疫苗，有些民眾也有相同意願，但礙於經濟考量無法成行，若經由旅行社組團，將可減少民眾的成本，政府為何執意不開放？

林為洲也指出，民眾自行赴國外施打疫苗，行蹤不好掌握，在過程中恐有染疫風險，若是由旅行社統一出團統一管理，可以彌補這樣的漏洞。

林為洲說，台灣疫苗短缺是嚴峻的事實，政府在爭取國外疫苗又窒礙難行，民眾出國施打疫苗，對台灣的疫情絕對有正面幫助，觀光局的法規若無法與時俱進，反而成為讓疫情趨緩的阻礙。

林為洲表示，旅行業從去年疫情爆發之初，已歷經1年半的產業寒冬，在這次「紓困4.0」方案中，僅一次性發放每名員工4萬元的營運及薪資補貼，許多旅行業者早已奄奄一息，能否撐到年底都是未知數，疫苗團若能成行，將可為旅行業的景氣另闢新的道路，呼籲政府「給民眾一個自救的機會」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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