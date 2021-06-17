旅行社组團出國打疫苗　林為洲：政府不該擋

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林為洲說，現在已有許多民眾自行購買機票飛往它國施打疫苗，有些民眾也有相同意願，但礙於經濟考量無法成行，若經由旅行社組團，將可減少民眾的成本，政府為何執意不開放？
林為洲也指出，民眾自行赴國外施打疫苗，行蹤不好掌握，在過程中恐有染疫風險，若是由旅行社統一出團統一管理，可以彌補這樣的漏洞。
林為洲說，台灣疫苗短缺是嚴峻的事實，政府在爭取國外疫苗又窒礙難行，民眾出國施打疫苗，對台灣的疫情絕對有正面幫助，觀光局的法規若無法與時俱進，反而成為讓疫情趨緩的阻礙。
林為洲表示，旅行業從去年疫情爆發之初，已歷經1年半的產業寒冬，在這次「紓困4.0」方案中，僅一次性發放每名員工4萬元的營運及薪資補貼，許多旅行業者早已奄奄一息，能否撐到年底都是未知數，疫苗團若能成行，將可為旅行業的景氣另闢新的道路，呼籲政府「給民眾一個自救的機會」。
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