88歲阿嬤拒打疫苗！「背後原因」讓全場淚崩：偉大到不行

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大師兄聽完難過的說「不知為何，我聽了之後，卻不知道該怎麼勸她。隨後，我請我媽打電話給外婆，得到的回應，也是如此」。他回想起前陣子無聊看看網路文章，不少人批評說，為什麼疫苗給老人先打，其實年輕族群才是撐起這社會的動力，假如年輕人倒了，誰來照顧老人家？或是以長遠性來說，年輕人應該要先打。他坦言對這些事不了解，但要是今天只有一根疫苗要給他或是阿嬤，他會毫不猶豫選擇阿嬤。
大師兄苦惱表示，勸說不了阿嬤的情況下，也只能告訴阿嬤不要亂跑。阿嬤笑著說她很久沒出門了，都只有在家裡種種菜而已，年紀大了朋友也都走得差不多了，還說「不然你幫我打去給鄉公所問看看，我不打的話，疫苗可以先給阿姨或是表哥打嗎？」聽完眼淚就流下來了，他說「其實我阿嬤只是個小小的人物，但是在我的心中，她是個偉大到不行的人，雖然不可能，但是在放棄打疫苗的同時，她想到的還是自己的家人，真的很感動！能成為她的愛裡面其中一個分子，我真的好榮幸！」
文章曝光後立刻引發廣大回響，網友紛紛表示「這樣的老人真的讓人尊敬，柔軟的一顆心還有大愛」、「我都跟老年人說你們要健健康康的，這樣我結婚你們才能坐主桌，有小孩才能幫我帶」、「阿嬤這麼善良，一定可以長命百歲的」、「我奶奶也是這樣，但是我直接上網預約，然後衝回家帶她去打疫苗，由不得她反對」、「阿嬤的愛」、「換個方向跟阿嬤說，如果傳染給我怎麼辦？」「偉大的阿嬤」。（編輯：賴詠璿）
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