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88歲阿嬤拒打疫苗！「背後原因」讓全場淚崩：偉大到不行

▲阿嬤拒絕打疫苗，「背後原因」惹人鼻酸。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲阿嬤拒絕打疫苗，「背後原因」惹人鼻酸。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 15:04:05

台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活，然而許多民眾也希望能早日施打疫苗。作家、殯儀館接體員《BigBrother大師兄》在臉書粉絲團提到，家中阿嬤拒絕施打疫苗，真實理由曝光之後，讓他忍不住感動落淚，大讚「阿嬤只是個小小的人物，但是在我的心中，她是個偉大到不行的人！」

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大師兄提到，看了施打疫苗的新聞之後，打電話回去給外婆，並問「阿嬤，妳去打針了嗎？要記得不要跟人靠太近嘿！」阿嬤回應「我又沒接到通知！打什麼針？」他一聽氣得直呼「阿嬤，沒關係，我明天打去鄉公所。為什麼妳沒有疫苗可以打，明明你都符合88歲以上可以施打疫苗的資格呀！」阿嬤卻稱「阿嬤老了，不想打了。這些東西給別人打就好啦，老灰仔打了沒用，該走總是會走。」

▲阿嬤拒絕打疫苗，「背後原因」惹人鼻酸。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲阿嬤拒絕打疫苗，「背後原因」惹人鼻酸。（示意圖／NOWnews攝影中心）
大師兄聽完難過的說「不知為何，我聽了之後，卻不知道該怎麼勸她。隨後，我請我媽打電話給外婆，得到的回應，也是如此」。他回想起前陣子無聊看看網路文章，不少人批評說，為什麼疫苗給老人先打，其實年輕族群才是撐起這社會的動力，假如年輕人倒了，誰來照顧老人家？或是以長遠性來說，年輕人應該要先打。他坦言對這些事不了解，但要是今天只有一根疫苗要給他或是阿嬤，他會毫不猶豫選擇阿嬤。

大師兄苦惱表示，勸說不了阿嬤的情況下，也只能告訴阿嬤不要亂跑。阿嬤笑著說她很久沒出門了，都只有在家裡種種菜而已，年紀大了朋友也都走得差不多了，還說「不然你幫我打去給鄉公所問看看，我不打的話，疫苗可以先給阿姨或是表哥打嗎？」聽完眼淚就流下來了，他說「其實我阿嬤只是個小小的人物，但是在我的心中，她是個偉大到不行的人，雖然不可能，但是在放棄打疫苗的同時，她想到的還是自己的家人，真的很感動！能成為她的愛裡面其中一個分子，我真的好榮幸！」

文章曝光後立刻引發廣大回響，網友紛紛表示「這樣的老人真的讓人尊敬，柔軟的一顆心還有大愛」、「我都跟老年人說你們要健健康康的，這樣我結婚你們才能坐主桌，有小孩才能幫我帶」、「阿嬤這麼善良，一定可以長命百歲的」、「我奶奶也是這樣，但是我直接上網預約，然後衝回家帶她去打疫苗，由不得她反對」、「阿嬤的愛」、「換個方向跟阿嬤說，如果傳染給我怎麼辦？」「偉大的阿嬤」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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