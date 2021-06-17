疫苗接種順序怎麼排？英美德法最重視「這些族群」

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根據英國政府官網，預防接種委員會（Joint Committee on Vaccination and Immunization，JCVI）會向內政大臣、衛生部長提出建議。2020年12月2日，輝瑞－BNT疫苗（Pfizer-BioNTech）獲得緊急使用權（EUA），12月30日英國牛津大學與AstraZeneca（AZ）也獲得批准，同日JCVI公布施打順序建議。
JCVI根據英國新冠肺炎疫情資料回顧、新冠肺炎死亡率與住院人口統計、危險臨床因素數據、各類職業暴露風險數據、新冠肺炎造成的不平等審查，以及輝瑞第一至三期試驗數據、AZ疫苗的第一、二期試驗數據，建議居住在養老院的長者，以及養老院工作人員、一線醫療人員應優先施打。
此外，JCVI指出，臨床上高風險年輕患者，死亡率與70至74歲人口相同，應被列入相等的施打順序；有潛在健康狀況的65歲人群也應接種疫苗，其他較高風險的群體，包括長者、身障人士的照顧者應與被照顧者一同接種疫苗。
考量過JCVI的建議後，英國政府推出的第一階段施打優先順序共分成10類：第1類，養老院內80歲以上人口以及養老院內的護理人員；第2類，所有80歲以上人口，以及第一線醫護人員、社工；第3類，所有75歲以上人口；第4類，所有70歲以上人口，以及臨床上脆弱的人口（但不包括孕婦、16歲以下青少年）；第5類，所有65歲以上人口；第6類，16至65歲的高風險族群；第7類，所有60歲以上人口；第8類，所有55歲以上人口；第9類，所有50歲以上人口；第10類，其他人口。
美國
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）官網介紹，在疫苗獲准EUA後，獨立醫學小組「傳染疾病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）會召開公開會議，投票前還會開放公眾提供書面、口頭意見，最後小組投票決定建議何類人群推薦優先施打疫苗，再由CDC主管批准執行。
2020年12月1日，ACIP建議1a階段，醫護人員、長照機構員工優先施打疫苗；12月11日，FDA批准輝瑞－BNT疫苗EUA、隔週批准莫德納（Moderna）疫苗。12月20日ACIP更新臨時建議，1b階段開放75歲以上長者應優先接種；1c階段開放65至74歲人口，以及16至64歲從事高風險醫療工作者優先接種，還有1b階段以外，因工作性質難以保持社交距離的必要工作人員，例如警消、郵局、超市員工等。
美國目前已施打3.12億劑疫苗，1.46億人完成接種，佔總人口44.4%，1.74億人至少已接種第一劑疫苗，佔總人口53.2%。隨著疫苗接種率提升、施打速度放緩，各州政府紛紛放寬接種限制，力拚7月4日國慶前達到7成人口至少接種第一劑疫苗的目標。
至於美國是否先讓無家可歸者接種疫苗？根據《美聯社》醫學專欄作家強生（Carla K. Johnson）的報導，至今年4月1日美國超過30%（約9960萬人）的人口以至少接種第一劑疫苗，17%（約5600萬人）完成疫苗接種。美國CDC統計，3月結束前已接種1.54億劑疫苗，4月1日單日接種劑量約340萬劑，3月最後一週每日平均接種量為290萬劑。
隨著疫苗接種率提升、施打速度加快，美國各州政府4月陸續宣布放寬疫苗施打限制。麻薩諸塞州3月結束時，已有130萬人完成疫苗接種，其中80%的人年齡大於75歲，是當時美國接種效率最高的地區之一。馬里蘭州4月1日宣布「所有16歲以上的人口都可以預約接種」，當時該州65歲以上的人口75%已接種疫苗，剩下25%的人尚未與衛生官員聯繫或表明拒絕接種。
未列在優先接種名單的無家可歸者，在疫苗接種率提升後才受到關注。各州對於無家可歸者的新冠肺炎疫情數據，受限於各種因素而不完整，許多城市放棄今年度的街友人口統計。2020年1月的數據顯示，美國約有58萬名無家可歸者，相關機構認為實際人口應是官方數據的3倍，受到疫情大流行影響，無家可歸者的人數預期上升。
擁擠的收容所、醫療物資缺乏以及潛在的健康問題，確實提高無家可歸者感染新冠肺炎、出現重症或死亡的風險。西雅圖擁有的無家可歸者人口為全美前三名，疫情大流行以來至少1400人確診、22人死亡，超過100個收容機構爆發群聚感染。由於老年人接種順序優先，一直到4月中旬接種率逐步提升、資格放寬，西雅圖才加速推動無家可歸者接種疫苗。
德國、法國
德國目前已施打6140萬劑疫苗，2230萬人已完成接種，佔總人口26.9%，逾4000萬人已至少接種第一劑疫苗，佔總人口48.8%。歐盟藥品管理局（EMA）去年12月21日批准德國藥廠BioNTech與輝瑞合作的疫苗，德國聯邦衛生部委託防疫機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）與倫理委員會專家討論過後公布接種優先順序建議。
研究所與專家建議，第一類「最優先施打族群」包括：80歲以上長者、居住於養老設施的長者與提供護理、醫療的工作人員，高度暴露於新冠肺炎風險的醫護人員（重症監護病房、急診、門診、消毒人員、疫苗接種人員等），定期為新冠肺炎重症、並發症提供治療的人員（包括負責癌症治療、器官移植等人員）。
第二類「次優先施打族群」包括：70至79歲人口、感染新冠肺炎後可能出現重症者（包括唐氏症、曾接受器官移植者、失智症、精神分裂等疾病、癌症患者、肺部纖維化或其他肺部相關慢性疾病、糖尿病、慢性腎臟病、肝硬化、BMI值大於40的過重者等）；在醫院提供治療、護理服務工作者，暴露於感染風險的護理工作人員，例如捐血站人員、篩檢人員等。還有暴露於高感染風險中的警察、執法人員，特別是在示威活動中維護秩序的人員、德國駐外使團或德國考古研究所員工、在托兒所、小學、特殊教育學校任職的員工、公共衛生服務部門或是維護公利醫院設施的人員，相關疫苗接種工作自2021年4月開始。
第三類「優先人群」則是根據疫情評估、羅伯特．科赫研究所建議調整，主要目的為：避免現有疫苗浪費、防止疫情從邊境或德國內部疫情熱區傳播開來。等到前面優先族群施打完畢，感染風險較低的人口就能開始接種。
隨著優先人口逐漸完成接種，同時為了加快疫苗接種、避免疫苗過期被丟棄，德國政府6月7日宣布，所有想接種疫苗的18歲以上民眾，不論健康狀況及職業都可預約接種。德國衛生部門預計，夏季結束後能有足夠的疫苗覆蓋全國人口。
法國衛生部門去年11底宣布，疫苗接種計畫將分為5個階段推進，第一階段，養老院中的老人、醫護工，約84萬人將最優先接種疫苗；第二階段則是列入75歲以上、沒有居住在養老院的長者，特別是有糖尿病的基礎疾病的人，還有醫護人員、救護人員、交通運輸人員等暴露於高風險的工作者，涵蓋約1490萬人。
第三階對則是列入50歲以上人口，以及具有健康問題的人群，同時還有老師、警消等維護社會秩序的工作者，涵蓋約1700萬人。第四階段則列入在難以保持社交距離、密閉空間工作的人員，包括計程車司機、食品零售工人、葬儀業者、保全物業管理人員等，精神病院中的患者、監獄內的囚犯以及街友。
法國衛生部表示，在上述4個階段完成疫苗接種後，疫苗充足的情況下將開放18歲以上至50歲的人群接種。目前，法國已施打4430萬劑，1440萬人完成接種，佔總人口21.4%，逾3000萬人至少接種第一劑疫苗，佔總人口45.3%，預計將在6月中旬開放55歲以下所有人口接種疫苗。
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