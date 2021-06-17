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快訊／央行利率連5凍　上調今年經濟成長率至5.08%

▲中央銀行召開第2季理監事會議，維持利率不變，央行總裁楊金龍在會後說明我國貨幣政策。（圖／NOWnews資料照）
▲中央銀行召開第2季理監事會議，維持利率不變，央行總裁楊金龍在會後說明我國貨幣政策。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-06-17 16:34:22｜2021-06-17 16:46:36

中央銀行今（17）日召開2021年第2季理監事會，會後決議維持政策利率不變，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%，也連續5季利率不變。

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央行分析，今年第1季，隨全球經濟復甦，科技及傳產貨品需求熱絡，台灣出口及製造業生產大幅成長，民間投資擴增，民間消費回溫，經濟成長增速；勞動市場情勢穩定，失業率下降。惟5月中旬起，國內疫情轉趨嚴峻，防疫管制措施升級，衝擊內需服務業，企業減班休息人數增加，民間消費明顯降溫；出口則仍持續強勁成長，企業亦續投資，預期第2季經濟成長略緩。

展望下半年，央行認為全球景氣持續復甦，可望支撐台灣出口及民間投資穩健成長，加以政府擴大紓困方案以減緩疫情衝擊，且若國內疫情受控，民間消費將漸回穩，均有助經濟成長。央行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值從上一季的4.53%，調高至5.08%。

不過，央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量全球經濟增溫，惟前景仍面臨諸多風險，主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模財政激勵方案；當前國內通膨走升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和；雖然近期國內疫情影響消費動能，惟在出口及民間投資成長支撐下，今年國內經濟仍將穩健成長，央行理事會認為維持政策利率不變，賡續當前寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。

央行也強調，未來將密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向、全球原物料及金融情勢變化、國際政經情勢演變等對國內經濟金融與物價情勢影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成央行法定職責。

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