郭台銘聲明談疫苗進口　蘇巧慧：證實政府努力促成

鴻海集團創辦人郭台銘欲捐贈500萬劑德國BNT疫苗，今（17）日凌晨其透過臉書發出聲明表示，永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，必將全力以赴，另也特別感謝衛福部長陳時中、疾管署長周志浩一同協助。民進黨立委蘇巧慧對此表示，感謝郭台銘及指揮中心的努力，也盼這份聲明可以遏止謠言，「政府從來沒有卡疫苗」。

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郭台銘今日凌晨透過臉書發出聲明表示，永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴。另郭台銘也說，感謝周志浩及同仁在端午連假期間一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳時中在周日深夜親自致電，承諾將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。

對此，蘇巧慧今日中午表示，台灣在疫苗採購上屢次受到中國的政治阻撓，這點大家都很清楚，郭台銘的聲明更證實了，政府一直樂見，而且努力促成疫苗進口台灣。

蘇巧慧說，為了順利取得疫苗，政府選擇低調與郭台銘團隊低調進行專案討論，卻反而被造謠為政府卡疫苗，絕對不是全民所期待，希望謠言盡快止息。蘇巧慧也說，政府從來沒有卡疫苗，很高興看到公私部門協力合作，希望很快就會有好結果。

民進黨立委周春米也表示，疫情期間，有關疫苗的各種陰謀論在社會瀰漫，「感謝郭台銘先生的這份聲明還給一直努力、不眠不休的陳時中部長和衛生福利部同仁一個清白」。

周春米說，「政府不會草菅人命，阿中部長說過『每一筆確診者數據，都是一個人，都攸關到一個家庭』，台灣與病毒的這一戰，或許看起來遙遙無期，但是當全國都站在一起、一體同心、 團結抗疫，沒有什麼事情難得倒我們」。