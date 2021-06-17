COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

郭台銘聲明談疫苗進口　蘇巧慧：證實政府努力促成

▲民進黨立委蘇巧慧表示，從郭台銘的聲明中可以證實，政府努力促成疫苗進口。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
▲民進黨立委蘇巧慧表示，從郭台銘的聲明中可以證實，政府努力促成疫苗進口。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-17 15:26:31｜2021-06-17 15:31:17

鴻海集團創辦人郭台銘欲捐贈500萬劑德國BNT疫苗，今（17）日凌晨其透過臉書發出聲明表示，永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，必將全力以赴，另也特別感謝衛福部長陳時中、疾管署長周志浩一同協助。民進黨立委蘇巧慧對此表示，感謝郭台銘及指揮中心的努力，也盼這份聲明可以遏止謠言，「政府從來沒有卡疫苗」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘今日凌晨透過臉書發出聲明表示，永齡基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴。另郭台銘也說，感謝周志浩及同仁在端午連假期間一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳時中在周日深夜親自致電，承諾將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。

對此，蘇巧慧今日中午表示，台灣在疫苗採購上屢次受到中國的政治阻撓，這點大家都很清楚，郭台銘的聲明更證實了，政府一直樂見，而且努力促成疫苗進口台灣。

蘇巧慧說，為了順利取得疫苗，政府選擇低調與郭台銘團隊低調進行專案討論，卻反而被造謠為政府卡疫苗，絕對不是全民所期待，希望謠言盡快止息。蘇巧慧也說，政府從來沒有卡疫苗，很高興看到公私部門協力合作，希望很快就會有好結果。

民進黨立委周春米也表示，疫情期間，有關疫苗的各種陰謀論在社會瀰漫，「感謝郭台銘先生的這份聲明還給一直努力、不眠不休的陳時中部長和衛生福利部同仁一個清白」。

周春米說，「政府不會草菅人命，阿中部長說過『每一筆確診者數據，都是一個人，都攸關到一個家庭』，台灣與病毒的這一戰，或許看起來遙遙無期，但是當全國都站在一起、一體同心、 團結抗疫，沒有什麼事情難得倒我們」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
16.67%83.33%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.83%9.17%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
12.72%87.28%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.42%52.58%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀