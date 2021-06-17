郭台銘聲明談疫苗進口　蘇巧慧：證實政府努力促成

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，蘇巧慧今日中午表示，台灣在疫苗採購上屢次受到中國的政治阻撓，這點大家都很清楚，郭台銘的聲明更證實了，政府一直樂見，而且努力促成疫苗進口台灣。
蘇巧慧說，為了順利取得疫苗，政府選擇低調與郭台銘團隊低調進行專案討論，卻反而被造謠為政府卡疫苗，絕對不是全民所期待，希望謠言盡快止息。蘇巧慧也說，政府從來沒有卡疫苗，很高興看到公私部門協力合作，希望很快就會有好結果。
民進黨立委周春米也表示，疫情期間，有關疫苗的各種陰謀論在社會瀰漫，「感謝郭台銘先生的這份聲明還給一直努力、不眠不休的陳時中部長和衛生福利部同仁一個清白」。
周春米說，「政府不會草菅人命，阿中部長說過『每一筆確診者數據，都是一個人，都攸關到一個家庭』，台灣與病毒的這一戰，或許看起來遙遙無期，但是當全國都站在一起、一體同心、 團結抗疫，沒有什麼事情難得倒我們」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。