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太節儉！專家曝台灣買不到疫苗原因　早應「超量部署」

▲日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，已經陸續分送、開放接種。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，已經陸續分送、開放接種。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-18 08:05:00

6月4日下午，一架疫苗專機降落台灣機場，日本慷慨解囊的124萬劑救命AZ疫苗抵台，就在台灣為了進口疫苗延遲抵台傷透腦筋的時候，這批捐贈就像是及時雨，替國人防疫打上了一劑強心針。

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回過頭看台灣的疫苗採購現況，不論是透過COVAX平台，還是政府與原廠簽約採購的疫苗，什麼時候能送進國門？就連指揮官陳時中都不敢保證，國產疫苗還沒成功之前，台灣只能仰賴進口；不過，到底是什麼問題，讓台灣面臨採購困境，導致本土疫情爆發後，疫苗一針難求？陽明大學公衛研究所兼任教授張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》訪問時直言，台灣在買疫苗上最大的問題是：「太節儉了！」

張鴻仁解釋，這是民族性問題，因為傳統美德「節儉」二字，去年國內疫情控制很好的時候，如果疫苗要買兩倍的量、且用比較高的價格買，肯定會有人說浪費，「國內疫苗困境就是因為太節儉，要買便宜的、要買剛好的。」他坦言，這些都是事後諸葛，因為就連他自己也都沒想過，會面臨疫苗供應鍊出問題，導致於我們認為買的是夠的，「其實疫苗會不夠，就是因為買得剛剛好，所以任何一支疫苗有狀況，需求端就出問題。」

張鴻仁分析各國狀況指出，日本買了兩、三倍的量，選了至少三個廠牌，美國也是買了好幾倍的量，他們的「超量部署」，導致有源源不絕的貨源，「我們過去從來沒有這樣做過，應該改變作法、多買一些，如果真的順利都供應，就送給朋友（友邦），像日本、美國一樣。」供應變動時代，「 沒有所謂買得剛剛好，沒辦法把握貨源，寧願買多不買少。」 

至於台灣應如何從經驗中學習教訓？張認為，這應該是政府未來一、兩年採購新冠疫苗的政策，尤其是立法院應該給予支持，不要事後講浪費、買多了，一定要討論清楚，不然永遠會有拿不到疫苗的窘境，接下來面對變種病毒，各大疫苗廠也在努力研究「次世代」疫苗，怎麼超前部署，恐怕將是陳時中的下一道課題了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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