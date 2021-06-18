太節儉！專家曝台灣買不到疫苗原因　早應「超量部署」

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張鴻仁解釋，這是民族性問題，因為傳統美德「節儉」二字，去年國內疫情控制很好的時候，如果疫苗要買兩倍的量、且用比較高的價格買，肯定會有人說浪費，「國內疫苗困境就是因為太節儉，要買便宜的、要買剛好的。」他坦言，這些都是事後諸葛，因為就連他自己也都沒想過，會面臨疫苗供應鍊出問題，導致於我們認為買的是夠的，「其實疫苗會不夠，就是因為買得剛剛好，所以任何一支疫苗有狀況，需求端就出問題。」
張鴻仁分析各國狀況指出，日本買了兩、三倍的量，選了至少三個廠牌，美國也是買了好幾倍的量，他們的「超量部署」，導致有源源不絕的貨源，「我們過去從來沒有這樣做過，應該改變作法、多買一些，如果真的順利都供應，就送給朋友（友邦），像日本、美國一樣。」供應變動時代，「 沒有所謂買得剛剛好，沒辦法把握貨源，寧願買多不買少。」
至於台灣應如何從經驗中學習教訓？張認為，這應該是政府未來一、兩年採購新冠疫苗的政策，尤其是立法院應該給予支持，不要事後講浪費、買多了，一定要討論清楚，不然永遠會有拿不到疫苗的窘境，接下來面對變種病毒，各大疫苗廠也在努力研究「次世代」疫苗，怎麼超前部署，恐怕將是陳時中的下一道課題了。
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