COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

巷仔內／美中對抗格局下　台灣不能只是一張牌

▲G7峰會發布聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性後，15日，28架次共機擾台創下今年新高。（圖／國防部提供）
▲G7峰會發布聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性後，15日，28架次共機擾台創下今年新高。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／特稿

2021-06-17 17:27:58｜2021-06-17 17:28:54

七大工業國集團（G7）峰會日前發布聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性，15日、就有高達28架次共機擾台，創下今年紀錄新高，隔日澳門官方宣布台灣澳門經濟文化辦事處暫時停止運作，顯然陸委會主委邱太三期盼的兩岸關係春暖花開不只落空，台海持續陷入美中對抗格局中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冷戰結束後，美國為了圍堵中國崛起而推行「亞太北約」戰略，拉日本與澳洲從南北端圍堵中國。而中國在改革開放初期為了吸引外資、發展經濟，採取韜光養晦態度，不以強勢手段處理國際爭端。但隨著中國國力穩固，足夠與美國分庭抗禮，北京不再對主權爭議放軟，而是強硬對抗。

美國在今年初政黨輪替，民主黨拜登政府上台後雖然不像前任川普總統直接與中國對抗，但是近3個月來在美日峰會、美韓峰會、G7峰會上強調台海和平重要性，美韓峰會更是將韓國飛彈射程限制解封，讓南韓研製的地對地飛彈可以打到北京，顯然拜登政府回到過去多邊主義，拉盟國與中國對抗。

在歐洲方面，中國近年來以強勢手段整治香港與新疆問題，引發歐洲國家關注與反彈，尤其是曾經在亞洲擁有龐大殖民地，統治香港長達一個半世紀的英國高度關注，英國航艦伊麗莎白女王號5月下旬展開成軍後第一次遠洋部署，將在航行28周後在西太平洋與日本海上自衛隊進行演訓，就是以行動表達支持美國印太戰略的立場、重拾亞洲議題話語權。

2020年新冠肺炎疫情爆發，國際社會多半認為中國隱瞞疫情，加上戰狼外交引發多數國家反感，多國民調都顯示對中國的厭惡度飆升。民進黨政府順勢利用這波反中浪潮強化國際宣傳，喊出「Taiwan Can help」，並加強理念相近國家間「國與國的連結」，但每當國際挺台聲量變大，共機便會大舉出動表達抗議，中國執政者企圖以軍事行動安撫內部的鷹派與民族主義。

美國近來不斷釋出友台法案，台灣內部許多人認為中美關係、台美關係是平行，其實根本過度樂觀。對美國而言，中國崛起威脅其國際地位與戰略利益，台灣不過是美國抗中的一張牌，若台海真的開戰，在現實考量下，與台灣理念相近國家並不一定會出兵協防台灣，因此我國外交政策不能只會押寶，內部應該強化自我防衛的決心，對於軍購與兵役制度缺失做一番檢討與改正，避免台灣從全球最危險地區進一步變成衝突地區。

▲英國航艦伊麗莎白女王號5月下旬展開成軍後第一次遠洋部署。(圖／英國皇家海軍臉書)
▲英國航艦伊麗莎白女王號5月下旬展開成軍後第一次遠洋部署。(圖／英國皇家海軍臉書)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
15.72%84.28%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.63%9.38%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
13.08%86.92%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.53%52.47%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀