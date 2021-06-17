巷仔內／美中對抗格局下　台灣不能只是一張牌

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美國在今年初政黨輪替，民主黨拜登政府上台後雖然不像前任川普總統直接與中國對抗，但是近3個月來在美日峰會、美韓峰會、G7峰會上強調台海和平重要性，美韓峰會更是將韓國飛彈射程限制解封，讓南韓研製的地對地飛彈可以打到北京，顯然拜登政府回到過去多邊主義，拉盟國與中國對抗。
在歐洲方面，中國近年來以強勢手段整治香港與新疆問題，引發歐洲國家關注與反彈，尤其是曾經在亞洲擁有龐大殖民地，統治香港長達一個半世紀的英國高度關注，英國航艦伊麗莎白女王號5月下旬展開成軍後第一次遠洋部署，將在航行28周後在西太平洋與日本海上自衛隊進行演訓，就是以行動表達支持美國印太戰略的立場、重拾亞洲議題話語權。
2020年新冠肺炎疫情爆發，國際社會多半認為中國隱瞞疫情，加上戰狼外交引發多數國家反感，多國民調都顯示對中國的厭惡度飆升。民進黨政府順勢利用這波反中浪潮強化國際宣傳，喊出「Taiwan Can help」，並加強理念相近國家間「國與國的連結」，但每當國際挺台聲量變大，共機便會大舉出動表達抗議，中國執政者企圖以軍事行動安撫內部的鷹派與民族主義。
美國近來不斷釋出友台法案，台灣內部許多人認為中美關係、台美關係是平行，其實根本過度樂觀。對美國而言，中國崛起威脅其國際地位與戰略利益，台灣不過是美國抗中的一張牌，若台海真的開戰，在現實考量下，與台灣理念相近國家並不一定會出兵協防台灣，因此我國外交政策不能只會押寶，內部應該強化自我防衛的決心，對於軍購與兵役制度缺失做一番檢討與改正，避免台灣從全球最危險地區進一步變成衝突地區。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。