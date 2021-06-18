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龍千玉打氣前線醫護　翁立友自爆變身「拖地達人」

▲龍千玉（中排中）領軍豪記唱片歌手一起獻唱抗疫主題曲。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉（中排中）領軍豪記唱片歌手一起獻唱抗疫主題曲。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-18 08:00:00

疫情嚴峻，全國持續三級警戒，台語歌手大團結，豪記唱片公司旗下23位歌手：龍千玉、張秀卿、翁立友、林姍、朱海君、黃思婷、謝金晶、談詩玲、向蕙玲、陳隨意等，在家錄製演唱抗疫暖曲《讓愛飛翔》，用歌聲撫慰人心。而藝人們也紛紛分享防疫生活，其中翁立友自爆變身「拖地達人」。

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提到合唱曲，龍千玉表示：「疫情在家，原本在思考如何的為大家做一些事，好驚喜接到公司的通知，而此次負責演唱合唱曲的開頭，只有一句，但卻花了1.5小時才完成。」龍千玉也分享，她曾經有過直播2.5小時紀錄，每每都會碰到醫護人員與國軍兄弟，感受到他們的辛苦與壓力，她總會演唱《你不孤單》幫忙打氣，只期望能讓大家感受到彼此都在加油。

▲龍千玉為了新專輯披上白紗。（圖／豪記唱片提供）
▲龍千玉為醫護、國軍打氣。（圖／豪記唱片提供）
翁立友提到，目前各行各業幾乎都停滯了，此時希望透過歌聲能帶給大家力量，警消是防疫作戰的第一線英雄，感謝他們總是守護著大家，軍公教人員也都很辛苦的勇往直前，「因此用充滿著感謝的心來演唱歌曲，用歌聲為化為力量，讓大家知道自己並不孤單，期望用歌聲做後盾，互相加油打氣！」

而防疫在家，翁立友忙著當家政夫，自爆快變成拖地達人，他還分享拖地竅門：「先以吸塵器清理地面，接著拖地兩次，最後再用吸塵器收尾，此外在家也進行減重計畫，勤運動練核心肌群，體重計放床邊，讓體能不打烊！」

▲翁立友提早許願，希望能終結單身。（圖／豪記唱片提供）
▲翁立友分享居家防疫生活。（圖／豪記唱片提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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